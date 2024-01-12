به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که نیروهای مسلح یمن به تجاوز آمریکا و انگلیس پاسخ اولیه دادند و به‌زودی دامنه این پاسخ را گسترش خواهیم داد.

عبدالسلام در ادامه افزود: ما هیچ کشوری در جهان غیر از رژیم صهیونیستی را هدف قرار ندادیم. حمله به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌های عازم فلسطین اشغالی را تا پایان تجاوز به غزه ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: هیچ ائتلافی در دریای سرخ وجود ندارد و تنها چیزی که هست، تجاوزگری آمریکا و انگلیس است. ما با اغلب کشورهای حاضر در ائتلاف آمریکایی تماس مستقیم داشته‌ایم و آنها تأکید کردند که در عملیات تجاوز به یمن مشارکت مستقیم ندارند و موضع آنها یا فقط حمایت سیاسی است و یا هماهنگی برای محافظت از کشتی‌هایشان در دریای سرخ.

عبدالسلام خاطرنشان کرد: موضع یمن در حمایت از غزه مؤثر بوده است و این مسأله باعث شد تا آمریکا علیه ما ائتلاف تشکیل دهد.

سخنگوی جنبش انصار الله همچنین گفت: در تجاوز آمریکا و انگلیس شماری از شهروندان یمنی شهید یا زخمی شدند و ما تلاش می‌کنیم آمارها را ثبت کنیم.

عبدالسلام در پایان تأکید کرد: طرفی که دریای سرخ را نظامی کرده است، مسؤولیت عواقب آن را به عهده خواهد داشت و بدون شک ما به تجاوز آمریکا و انگلیس پاسخ خواهیم داد.