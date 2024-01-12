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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۵

محمد عبدالسلام:

دامنه پاسخ به تجاوز آمریکا و انگلیس به‌زودی گسترش خواهد یافت

دامنه پاسخ به تجاوز آمریکا و انگلیس به‌زودی گسترش خواهد یافت

سخنگوی جنبش انصار الله با بیان اینکه حمله یمن به کشتی‌های اسرائیلی یا عازم فلسطین اشغالی ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که دامنه پاسخ به تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن به‌زودی گسترش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که نیروهای مسلح یمن به تجاوز آمریکا و انگلیس پاسخ اولیه دادند و به‌زودی دامنه این پاسخ را گسترش خواهیم داد.

عبدالسلام در ادامه افزود: ما هیچ کشوری در جهان غیر از رژیم صهیونیستی را هدف قرار ندادیم. حمله به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌های عازم فلسطین اشغالی را تا پایان تجاوز به غزه ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: هیچ ائتلافی در دریای سرخ وجود ندارد و تنها چیزی که هست، تجاوزگری آمریکا و انگلیس است. ما با اغلب کشورهای حاضر در ائتلاف آمریکایی تماس مستقیم داشته‌ایم و آنها تأکید کردند که در عملیات تجاوز به یمن مشارکت مستقیم ندارند و موضع آنها یا فقط حمایت سیاسی است و یا هماهنگی برای محافظت از کشتی‌هایشان در دریای سرخ.

عبدالسلام خاطرنشان کرد: موضع یمن در حمایت از غزه مؤثر بوده است و این مسأله باعث شد تا آمریکا علیه ما ائتلاف تشکیل دهد.

سخنگوی جنبش انصار الله همچنین گفت: در تجاوز آمریکا و انگلیس شماری از شهروندان یمنی شهید یا زخمی شدند و ما تلاش می‌کنیم آمارها را ثبت کنیم.

عبدالسلام در پایان تأکید کرد: طرفی که دریای سرخ را نظامی کرده است، مسؤولیت عواقب آن را به عهده خواهد داشت و بدون شک ما به تجاوز آمریکا و انگلیس پاسخ خواهیم داد.

کد مطلب 5992122

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    نظرات

    • ناشناس US ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      6 0
      پاسخ
      همه پایگاههای آمریکا در منطقه را بزنید تا ادب شوند.
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اسلام پیروز است مرگ بر آمریکا و انگلیس مرگ بر منافقین و کفار

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