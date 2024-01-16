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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

معرفی داوران بخش رادیوتئاتر جشنواره فجر

معرفی داوران بخش رادیوتئاتر جشنواره فجر

مجید نظری نسب، احسان کاوه و فرشاد آذرنیا داوری بخش رادیوتئاتر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را بر عهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، با حکم مهدی حامدسقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مجید نظری نسب، احسان کاوه و فرشاد آذرنیا، از هنرمندان و استادان رادیو و تلویزیون داوری بخش مسابقه رادیوتئاتر را بر عهده گرفتند.

فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده و افکتور باسابقه نمایش‌های رادیویی و استاد دانشگاه است.

مجید نظری نسب، دانش‌آموخته نمایشنامه‌نویسی رادیو، نویسنده، سردبیر و مدرس نمایش رادیویی در مرکز آموزش سازمان صدا و سیما است. نگارش چهار سریال تلویزیونی را نیز در کارنامه دارد.

احسان کاوه، قایم‌مقام معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیما و مدیر مرکز فیلم و سریال معاونت برون‌مرزی و کارشناس ارشد مدیریت رسانه است. از جمله سوابق مدیریتی پیشین او می‌توان به مدیریت شبکه تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مشاور مدیر شبکه سه صدا و سیما، دبیر شورای راهبردی شبکه سه، مدیریت شبکه ایران‌کالا، مدیریت تولید شبکه آی‌فیلم و همچنین مدیریت مرکز تلویزیونی و انیمیشن حوزه هنری اشاره کرد.

بخش رادیوتئاتر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری امین رهبر از چهارشنبه ۲۷ دی‌ با اجرای سه نمایش رادیویی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌شود.

کد مطلب 5996112
فریبرز دارایی

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