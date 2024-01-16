معرفی داوران بخش رادیوتئاتر جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، با حکم مهدی حامدسقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مجید نظری نسب، احسان کاوه و فرشاد آذرنیا، از هنرمندان و استادان رادیو و تلویزیون داوری بخش مسابقه رادیوتئاتر را بر عهده گرفتند.

فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده و افکتور باسابقه نمایش‌های رادیویی و استاد دانشگاه است.

مجید نظری نسب، دانش‌آموخته نمایشنامه‌نویسی رادیو، نویسنده، سردبیر و مدرس نمایش رادیویی در مرکز آموزش سازمان صدا و سیما است. نگارش چهار سریال تلویزیونی را نیز در کارنامه دارد.

احسان کاوه، قایم‌مقام معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیما و مدیر مرکز فیلم و سریال معاونت برون‌مرزی و کارشناس ارشد مدیریت رسانه است. از جمله سوابق مدیریتی پیشین او می‌توان به مدیریت شبکه تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مشاور مدیر شبکه سه صدا و سیما، دبیر شورای راهبردی شبکه سه، مدیریت شبکه ایران‌کالا، مدیریت تولید شبکه آی‌فیلم و همچنین مدیریت مرکز تلویزیونی و انیمیشن حوزه هنری اشاره کرد.

بخش رادیوتئاتر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری امین رهبر از چهارشنبه ۲۷ دی‌ با اجرای سه نمایش رادیویی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌شود.