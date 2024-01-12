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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

یحیی سریع:

در ۷۳ حمله هوایی آمریکا و انگلیس به یمن ۱۱ نفر شهید یا زخمی شدند

در ۷۳ حمله هوایی آمریکا و انگلیس به یمن ۱۱ نفر شهید یا زخمی شدند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن که در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد، صنعا و چند استان دیگر ۷۳بار هدف حمله قرار گرفت و ۱۱ نفر شهید یا زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح در واکنش به تجاوز آمریکا و انگلیس به این کشور بیانیه‌ای تصویری صادر کرد.

یحیی سریع در این بیانیه گفت: دشمن آمریکایی- انگلیسی در چارچوب حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه یمن را مورد تجاوز قرار داد. آنها صنعا و استان‌های الحدیده، تعز، حجه و صعده را با ۷۳ حمله هوایی هدف قرار دادند. در این حملات ۵ نفر از نیروهای مسلح شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: دشمن آمریکایی و انگلیسی مسؤولیت کامل عواقب تجاوز مجرمانه علیه ملت یمن را به عهده دارد. تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن هرگز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

یحیی سریع تأکید کرد: برای دفاع از یمن و حاکمیت و استقلال آن، هرگز در هدف قرار دادن منابع تهدید و همه اهداف متخاصم دریایی و زمینی تردید نخواهیم کرد.

این مقام ارشد یمنی تصریح کرد: تجاوز وحشیانه به یمن هرگز ما را از حمایت و پشتیبانی از ملت فلسطین منصرف نخواهد کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت: بار دیگر بر تداوم جلوگیری از تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های عازم بنادر فلسطین اشغالی در دو دریای سرخ و عرب تأکید می‌کنیم.

کد مطلب 5992206

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      زنده باد یمن! ✌🌱

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