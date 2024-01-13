به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ایازی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیوارنوشته‌های غیرمجاز، آلودگی‌های بصری و تبلیغات غیرقانونی با ورود سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد و حمایت دستگاه قضا پاکسازی می‌شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دیوارنوشته‌ها، آلودگی‌های بصری و تبلیغات غیرمجاز در قسمت‌هایی از خیابان‌های شهید مطهری، خواجه‌نصیرالدین، منظریه، ۱۷ شهریور و ناحیه غرب شهرکرد پاکسازی شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ادامه داد: سایر دیوارنویسی‌ها و تبلیغات غیرمجاز سطح شهر نیز تا اول بهمن‌ماه مهلت پاکسازی توسط خود متولیان دارند و در غیر این صورت با محوریت سازمان پاکسازی انجام و متخلفین به دستگاه قضا معرفی و ارجاع می‌شوند.

ایازی گفت: دیوارنویسی غیرمجاز نوع آشکاری از نقض حقوق شهروندی است.