۴ فقره ساخت وساز غیرمجاز در آمل تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری، با اشاره به قلع وقمع چهار ساختمان ویلایی به مساحت حدود هزارمتر مربع در شهرستان آمل اظهار داشت: با صدور دستور دادستان شهرستان آمل، اکیپ اجرای احکام قضائی رئیس امور اراضی، واحد حقوقی و گشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس و کارشناس اراضی مرکز جهاد کشاورزی سورک با همراهی عوامل نیروی انتظامی کلانتری ضمن حضور در روستای کراتی از بخش مرکزی، اقدام به تخریب مستحدثات غیرمجاز خارج از طرح هادی مصوب روستا کردند.
وی با تأکید بر اینکه این تخلفات و تغییر کاربریها و احداث غیرمجاز بنا در اراضی کشاورزی منجر به هدر رفت سرمایه و وقت مالک و همچنین سرمایه بیتالمال و انفال میشود، افزود: مردم پیش از ساخت بنا، مجوزهای مورد نیاز را اخذ کنند و با ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی سرمایه خود را هدر ندهند.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: سودجویان زمین از بیاطلاعی و نداشتن آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و نسبت به قطعهبندی و فروش اراضی کشاورزی و زراعی به خریداران ناآگاه از قوانین اقدام میکنند و در پی آن شاهد افزایش تخلفات در اینگونه اراضی خواهیم بود.
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