تاسیس مدارس تخصصی تربیت بدنی در شمشک دربندسر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان صبح شنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شمیرانات که با حضور حجت الاسلام علیاکبر ایمانی امام جمعه لواسانات، حجت الاسلام غلامرضا نیشابوری امام جمعه و محمدعلی خشنودی بخشدار رودبار قصران، محمدرضا رسولی آموزش و پرورش شمیرانات و دیگر اعضای شورا در سالن جلسات مصلی لواسان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد شهیدان مظلوم حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان اظهار کرد: شواهد حاکی از آن است بحمدالله در این دوره مدارس بخشهای تابعه و روستاها حتی بیش از شمیران (منطقه یک تهران) مورد توجه قرار گرفته و به وضعیت انها رسیدگی شده است.
وی با اشاره به دغدغههای فرهنگی مطروحه در جلسه بیان کرد: بلاشک هر گروه، مجموعه و تشکلی که منشأ فکری و اهدافی برای ارائه دارد، مدارس و دانشگاهها را بستری مناسب برای سرمایهگذاری میداند، لذا وظیفه ما به عنوان حاکمیت صیانت از اندیشههای پاک فرزندانیست که انشاءالله زمینهساز ظهور حضرت بقیة الله اعظم هستند.
فرماندار شمیرانات تاکید کرد: گرچه مسئولان آموزش و پرورش مراقبت لازم را در این زمینه دارند، اما بایستی بر این مساله که مبادا با نقل اشتباه یک حدیث یا … اعتقادات دانش آموزان تحت تأثیر قرار بگیرد، حساسیت جدی و نظارت ویژه باشد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شمیرانات خاطرنشان کرد: با عنایت و تاکید رهبر معظم انقلاب بر پذیرش و جذب معلمان از دانشگاه فرهنگیان، برنامههای جدی برای تحول درسی، برگزاری دورهها و اردوهای فرهنگی، پیوند مدارس با مرجعیت فکری و حوزههای علمیه، و مواردی که در تألیف کتب در حال اقدام است، نویدبخش تغییرات اثربخشیست که بعضاً مستلزم زمان هستند؛ اما این نافی مسئولیت ما در منطقه نبوده و لزوم توجه ویژه نسبت به موضوعات فرهنگی بر کسی پوشیده نیست.
ذاکریان ابراز داشت: در مرحله اجرا، طبیعتاً اختلاف سلیقه وجود داشته و بضاعتها متفاوت است؛ اما آنچه اهمیت دارد، جهتگیری و ریلگذاری است که مشی صحیح و در راستای دغدغههای فرهنگی مسئولان منطقه است.
فرماندار شمیرانات همچنین با اشاره به ظرفیتهای شمشک دربندسر گفت: بایستی برای تأسیس مدارس تخصصی از جمله مدارس تربیت بدنی در این شهر همت شود و اگر اقتضائات آموزش و پرورش متناسب ظرفیتها بود، مجمع خیران وارد میدان شوند.
بر اساس این گزارش در حاشیه این جلسه نیز، پویش ملی غربالگری فشارخون و دیابت، توسط مرکز خدمات جامع سلامت پیامبر اکرم (ص) لواسان اجرا شد.
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