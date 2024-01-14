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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

رییس جهاد کشاورزی شمیرانات خبر داد؛

توزیع ۳و نیم تن مرغ تنظیم بازار در مناطق کم‌ برخوردار شمیرانات

توزیع ۳و نیم تن مرغ تنظیم بازار در مناطق کم‌ برخوردار شمیرانات

شمیرانات- رییس جهاد کشاورزی شمیرانات از توزیع سه و نیم تن مرغ تنظیم بازار در مناطق کم‌ برخوردار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فائق فتحی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از توزیع گسترده مرغ در محلات کم برخوردار شمیرانات خبر داد.

فتحی گفت: از روز پنجشنبه تا امروز یک‌شنبه در راستای مصوبات تنظیم بازار شمیرانات، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با فرمانداری و پشتیبانی امور دام، سه و نیم تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان در محلات کم‌برخوردار سطح شهرستان در حال توزیع است.

رئیس جهاد کشاورزی شمیرانات خاطرنشان کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب در روزهای آتی نیز در دیگر محلات شناسایی شده ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: این اقدام در راستای مصوبات تنظیم بازار شمیرانات و در محله امام‌زاده قاسم (ع) شمیران، فشم و لواسان انجام شده است.

کد مطلب 5993849

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