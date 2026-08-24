بسکتبال با ویلچر اردوی خوبی در ترکیه داشت/ آماده مسابقات جهانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر که برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می شود، طی سفر به ترکیه برگزارکننده اردوی تدارکاتی در این کشور بود. این تیم در جریان این اردو ۶ دیدار تدارکاتی برابر تیم های ترکیه و لهستان هم برگزار کرد که با کسب ۴ برد و ۲ باخت همراه بود.

بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در گفتگو با خبرنگار مهر از روند برگزاری این اردو ابراز رضایت کرد و گفت: اردو و دیدارهایی که در ترکیه داشتیم خیلی زیاد به روند آماده سازی بازیکنامن کمک کرد و باعث شد در آستانه حضور در مسابقات قهرمانی جهان به شناخت بهتر و عمیق تری از وضعیت تیم و بازیکنان دست یابیم.

وی ادامه داد: ترکیه به عنوان میزبان و لهستان حریفان مان در تورنمنت موردنظر بودند. با هر تیم ۳ بازی برگزار کردیم. لهستان را در هر سه بازی شکست دادیم اما ترکیه را فقط در یک دیدار از پیش رو برداشتیم. البته هدف از این اردو و بازی های برگزار شده کاملا مشخص بود، به دنبال نتیجه نبودیم، می خواستیم روند آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بهبود بخشیم که خیلی خوب به آن رسیدیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تاکید کرد: با عملکردی که از بازیکنان در ترکیه دیدم، بیشتر امیدوارم شدم که بتوانیم برای مسابقات قهرمانی جهان شرایطی ایده آل داشته باشیم. این رقابت ها سهمیه قاره ها را برای انتخابی المپیک نهایی می کند. بنابراین به دنبال نتیجه گیری قطعا هستیم و همزمان به این هم فکر می کنیم که به واسطه حضور در مسابقات قهرمانی جهان، بتوانیم برای بازی های پاراآسیایی شرایط ایده آل تری کسب کنیم.

سلطانی با یادآوری اینکه مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی کانادا برگزار می شود، تصریح کرد: اقدامات لازم برای ویزا انجام شده است، منتظر صدور آنها هستیم که ان شالله تا چند روز آینده انجام خواهد شد.

به گفته وی، دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال با ویلچر از ۶ شهریور در تهران آغاز می شود و به صورت متصل تا زمان اعزام به کانادا ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر همچنین در مورد حریفان تیمش در مسابقات قهرمانی جهان گفت: در گروه چهارم با تیم های مراکش، آلمان و کانادا همگروه هستیم. حریفان مان این روزها در تورنمنت های مختلف مشغول دیدارهای تدارکاتی هستند. به صورت روزانه وضعیت شان را رصد می کنیم چراکه برای نتیجه گیری موردنظر در قهرمانی جهان، باید از همان دیدارهای گروهی به نتایج موردقبول برسیم.

سلطانی با یادآوری اینکه ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای مسابقات قهرمانی جهان مشخص شده است، ابراز امیدواری کرد که روند آماده سازی تیمش تا زمان اعزام به کانادا و آغاز رسمی مسابقات، طبق برنامه پیش برود.

رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان طی روزهای ۱۸ تا ۲۸ شهریور برگزار خواهد شد.