امروز آخرین فرصت شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود.

ثبت نام در این آزمون از ۲۵ مرداد آغاز شده است و ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲ شهریور این فرصت به پایان می رسد.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند و همچنین دارای شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی به شرح دفترچه راهنما باشند.

تذکرات مهم:

داوطلبان سهمیه رزمندگان در صورتی که در هر مرحله از آزمون (کتبی و نهایی) نسبت به داوطلبان سهمیه آزاد از نمره بالاتری برخوردار باشند، به سهمیه آزاد منتقل می شوند.

انتقال، جابجایی و تغییر رشته در مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) ممنوع است.

آزمون کتبی کلیه رشته ها به صورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

تحصیل در دوره دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) به صورت تمام وقت است.

در رشته هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می شود، فرد پذیرفته شده، دانشجوی دانشگاه مبداء (اول) خواهد بود، ضمناً دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره تخصصی یا پژوهشی خود را (بر اساس تفاهمنامه میان دانشگاهها) در هر محل که دانشگاهها تعیین می کنند، بگذراند.

در خصوص شرایط خوابگاه، داوطلب باید به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کرده یا با امور دانشجویی دانشگاه مربوطه تماس بگیرد.

میزان شهریه (برای رشته محل های با پرداخت شهریه) توسط دانشگاه اعلام خواهد شد.

پذیرش در دانشگاهها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه الله (عج)، جهاد دانشگاهی (رویان و ابن سینا)، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد و سازمان انتقال خون ایران از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین خود بوده و داوطلبان می توانند جهت اطلاع بیشتر به آن دانشگاه یا مرکز (یا سایت مربوطه) مراجعه کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

کلیه پذیرفته شدگان (به غیر از پذیرفته شدگان شهریه پرداز) ملزم به انجام تعهدات آموزش رایگان هستند.

صدور حکم قطعی برای پذیرفته شدگان در دانشگاه محل تحصیل منوط به تأیید صلاحیت اخلاقی توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو است.

با توجه به برگزاری همزمان آزمون تمامی رشته ها، هر داوطلب فقط مجاز به شرکت در یک رشته (یا مجموعه) خواهد بود.

پذیرفته شدگان نهایی این آزمون، ورودی بهمن ماه سال جاری خواهند بود.

تغییر نوع دوره (تخصصی یا پژوهشی) پس از ثبت نام (و ویرایش) به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقاً منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

برا ساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

براساس برنامه زمانبندی اجرای آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی مهلت ثبت نام و ارسال مدارک (به صورت اینترنتی) تا ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ است.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ انجام می شود و آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی به صورت کتبی در روز ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار می شود.

اعلام کلید اولیه ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۰ آبان است و مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان صورت می گیرد و در نهایت کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد ۲۴ آبان اعلام می شود.