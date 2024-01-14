۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۰۰

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

سردار به رکورد کلانی و فریبا رسید/ آزمون همچنان در تعقیب دایی

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با گلزنی برابر فلسطین علاوه بر رسیدن به رکورد ۵۰ گل ملی به تعداد گل های حسین کلانی و بهتاش فریبا هم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۲۱ و در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری شاگردان امیر قلعه نویی همراه است.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان موفق شد گل چهارم ایران را در دقیقه ۵۵ این بازی به ثمر برساند، او با به ثمر رسیدن این گل علاوه بر اینکه به رکورد ۵۰ گل ملی رسید و در کنار کریم باقری به عنوان دومین گلزن برتر ایران در ادوار بازی‌های ملی شناخته شد، تعداد گل‌های خود در تاریخ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را به عدد ۷ رساند و از این حیث در کنار حسین کلانی و بهتاش فریبا با ۷ گل زده رسید.

در صدر این لیست نام علی دایی ستاره درخشان تاریخ فوتبال ایران و آسیا با ۱۴ گل زده دیده می‌شود.

بهنام روان پاک

