  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

استقبال گسترده رسانه ها از دیدار ایران/ حمایت پررنگ از فلسطین

استقبال گسترده رسانه ها از دیدار ایران/ حمایت پررنگ از فلسطین

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و فلسطین با استقبال گسترده رسانه های خارجی و حمایت از مردم غزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در حالی از ساعت ۲۱ شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه اجوکیشن سیتی برگزار شد که نیمی از ظرفیت تماشاگران از هواداران دو تیم پر شده بود.

* قبل از شروع بازی موزیک‌های AFC پخش شد. همچنین مجری برنامه به استقبال طرفداران رفته و با آنها مصاحبه می‌کرد که به صورت زنده از تلویزیون ورزشگاه پخش می‌شد.

* طرفداران فلسطین با نمادهایی از مردم مظلوم غزه در ورزشگاه حضور داشتند. همچنین تعدادی از طرفداران ایران نیز پرچم‌های غزه را در دست داشتند تا همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین نشان دهند.

* طرفداران ایران با طبل‌های خود شور و اشتیاق ویژه ای را بین تماشاگران ایجاد کرده بودند.

* برخی اعضای هیأت رییسه فدراسیون فوتبال در ورزشگاه حضور داشتند و بازی را از جایگاه ویژه تماشا می‌کردند.

* علیرضا بیرانوند با شروع بازی مورد تشویق هواداران تیم ملی ایران قرار گرفت. همچنین شعار «ایران ایران» و «ایرانی باغیرت» نیز طنین خاصی در استادیوم ایجاد کرده بود.

* کریم انصاری‌فرد پس از گلزنی در دومین دقیقه بازی شادی گل خود را با هواداران در میان گذاشت و بازیکنان این تیم دور او حلقه اتحاد زدند.

کد مطلب 5994631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Ali IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      5 1
      پاسخ
      زنده باد فلسطین مومن زنده باد ایران حامی فلسطین مظلوم به کوری چشم شیاطین عالم یعنی آمریکا و انگلیس و اسراییل اسراییل کودک کش و زامبی قرن باید نابود شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها