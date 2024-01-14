استقبال گسترده رسانه ها از دیدار ایران/ حمایت پررنگ از فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و فلسطین در حالی از ساعت ۲۱ شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه اجوکیشن سیتی برگزار شد که نیمی از ظرفیت تماشاگران از هواداران دو تیم پر شده بود.
* قبل از شروع بازی موزیکهای AFC پخش شد. همچنین مجری برنامه به استقبال طرفداران رفته و با آنها مصاحبه میکرد که به صورت زنده از تلویزیون ورزشگاه پخش میشد.
* طرفداران فلسطین با نمادهایی از مردم مظلوم غزه در ورزشگاه حضور داشتند. همچنین تعدادی از طرفداران ایران نیز پرچمهای غزه را در دست داشتند تا همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین نشان دهند.
* طرفداران ایران با طبلهای خود شور و اشتیاق ویژه ای را بین تماشاگران ایجاد کرده بودند.
* برخی اعضای هیأت رییسه فدراسیون فوتبال در ورزشگاه حضور داشتند و بازی را از جایگاه ویژه تماشا میکردند.
* علیرضا بیرانوند با شروع بازی مورد تشویق هواداران تیم ملی ایران قرار گرفت. همچنین شعار «ایران ایران» و «ایرانی باغیرت» نیز طنین خاصی در استادیوم ایجاد کرده بود.
* کریم انصاریفرد پس از گلزنی در دومین دقیقه بازی شادی گل خود را با هواداران در میان گذاشت و بازیکنان این تیم دور او حلقه اتحاد زدند.
