به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از ایستگاه اخذ تصویر ماهوارههای سنجش از دور در فرکانس کاری باند X با هدف توسعه مرکز فضایی قشم صورت گرفت. با راه اندازی این سامانه و اخذ مجوزهای لازم، امکان اخذ تصویر از بسیاری از ماهوارههای تجاری امکانپذیر خواهد بود.
سامانه مذکور بر اساس استانداردها و ملاحظات فنی به روز در عرصه بینالمللی در زمینه سازه، مکانیزم و مخابرات توسط شرکتهای دانش بنیان ایرانی طراحی و ساخته شده است.
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه جمعی از مدیران این سازمان ضمن دیدار با دکتر سالاریه، معاون وزیر و رییس سازمان فضایی ایران از مرکز فضایی قشم سازمان فضایی ایران بازدید کردند.
در این نشست ضمن تشریح فعالیتها و مأموریتهای مرکز فضایی قشم، طرحهای توسعهای این مرکز و قابلیتهای آن در خدمات دهی به منطقه و ظرفیتهای اشتغالزایی آن تشریح شد.
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