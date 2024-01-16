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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۸

در فرکانس کاری باند X صورت گرفت؛

بهره برداری از ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره‌ای در قشم

بهره برداری از ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره‌ای در قشم

بهره برداری از ایستگاه اخذ تصویر ماهواره‌های سنجش از دور در فرکانس کاری باند X در قشم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از ایستگاه اخذ تصویر ماهواره‌های سنجش از دور در فرکانس کاری باند X با هدف توسعه مرکز فضایی قشم صورت گرفت. با راه اندازی این سامانه و اخذ مجوزهای لازم، امکان اخذ تصویر از بسیاری از ماهواره‌های تجاری امکانپذیر خواهد بود.

سامانه مذکور بر اساس استانداردها و ملاحظات فنی به روز در عرصه بین‌المللی در زمینه سازه، مکانیزم و مخابرات توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی طراحی و ساخته شده است.

عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه جمعی از مدیران این سازمان ضمن دیدار با دکتر سالاریه، معاون وزیر و رییس سازمان فضایی ایران از مرکز فضایی قشم سازمان فضایی ایران بازدید کردند.

در این نشست ضمن تشریح فعالیت‌ها و مأموریت‌های مرکز فضایی قشم، طرح‌های توسعه‌ای این مرکز و قابلیت‌های آن در خدمات دهی به منطقه و ظرفیت‌های اشتغالزایی آن تشریح شد.

کد مطلب 5995905
هنگامه فروغی

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