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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

در دولت سیزدهم؛

۱۵۵۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد سمنان خودکفا شدند

۱۵۵۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد سمنان خودکفا شدند

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از خود کفایی یک هزار و ۵۵۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان درباره اقدامات صورت گرفته در این مجموعه بیان کرد: یک هزار و ۵۵۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون خودکفا شده‌اند.

وی افزود: به همین خاطر مراسم جشن بزرگ خودکفایی این تعداد خانواده روز چهارم بهمن ماه سال جاری در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه سمنان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان درباره راهکارهای ایجاد اشتغال و توانمند سازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته بیان کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های همه جانبه برای اشتغال خانوار تحت پوشش از جمله اقداماتی بوده که در استان صورت گرفته است.

ذوالفقاری ایجاد شغل ثابت و درآمد پایدار را محور و هدف اعطای این تسهیلات و خدمات دانست و تاکید کرد: در سایه این خدمات است که خانواده‌های تحت پوشش استان به استقلال و خودکفایی می‌رسند.

وی با بیان اینکه تسهیل گری در زمینه خرید وانت برای کار کردن مددجویان از جمله اقدامات کمیته امداد استان سمنان است، گفت: استفاده از یاوران اشتغال شامل ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان از دیگر اقدامات کمیته امداد برای توانمند سازی اقتصادی خانواده‌ها بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: روز چهارشنبه هفته آتی همزمان با برگزاری مراسم جشن خودکفایی نمایشگاهی از تولیدات خانواده‌های تحت پوشش هم در دانشگاه سمنان بازگشایی خواهد شد.

کد مطلب 5995910

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