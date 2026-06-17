به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی یاوران اشتغال کمیته امداد با حضور معاون رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بنیاد حیات، از همکاری یاوران اشتغال و شبکه بانکی استان تقدیر کرد و افزود: بدون مساعدت بانک ها و همراهی دستگاه ها توانمند سازی مددجویان و تحقق شعار اشتغال اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: طی سال گذشته مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی با همکاری بانک‌های عامل و صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت به مددجویان تحت حمایت و کارآفرینان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان اظهار داشت: این تسهیلات در راستای توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش، توسعه کسب‌وکارهای خرد و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان هزینه شده است.

ذوالفقاری با اشاره به موفقیت‌های کمیته امداد استان در حوزه اشتغال، تاکید کرد: کمیته امداد سمنان برای چهارمین سال متوالی موفق شد در زمینه جذب اعتبارات و ایجاد اشتغال، رتبه برتر کشوری را به دست آورد.

وی همچنین بر ضرورت جذب حداکثری منابع و توسعه فرصت‌های اشتغال در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و افزود: استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و یاوران اشتغال برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی در استان ضروری است.