  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۴

فرماندار خاش:

بالغ بر ۴۲۰۰ نفر در برگزاری انتخابات خاش دخیل هستند

بالغ بر ۴۲۰۰ نفر در برگزاری انتخابات خاش دخیل هستند

خاش- فرماندار خاش گفت: بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر در برگزاری انتخابات امسال در حوزه این شهرستان، دخیل هستند.

صاحب گل صالحی در حاشیه نشست اعضای هیأت اجرایی انتخابات مجلس حوزه انتخابیه خاش به خبرنگار مهر، افزود: بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیت و انتظامی، پشتیبانی و خدمات در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری ویژه حوزه انتخابیه خاش، تفتان، میرجاوه و بخشهای کورین و نصرت آباد زاهدان دخیل هستند.

وی بیان کرد: انتخابات آتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری علاوه بر شهرستانهای خاش، میرجاوه، تفتان، در هشت حوزه فرعی و ۲۰۷ شعبه فعال شامل ۷۶ شعبه ثابت، ۱۳۱ شعبه سیار، ۶۶ حوزه شهری و ۱۴۱ حوزه روستایی در گستره حدود ۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت در ۱۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: انتخابات امسال، با چهار راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و صیانت از آرای مردم برگزار می‌شود و تمام توان و تلاش اعضای هیأت اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیت و غیره بر رعایت اصل امانت داری و صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است.

صالحی ادامه داد: تاکنون نشست‌های مختلفی با علما، معتمدان، اعضای هیأت اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات در حوزه انتخابیه خاش برگزار و بر اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات باشکوه و با حضور حماسی مردم در صحنه تأکید شده است.

فرماندار خاش گفت: انتظار داریم همه اقشار جامعه در ۱۱ اسفند ماه امسال با حضور در صندوق‌های اخذ رأی علاوه بر حضوری حماسی در صحنه، وحدت، همدلی، انسجام ملی و یکپارچگی خود را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 5996235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها