بالغ بر ۴۲۰۰ نفر در برگزاری انتخابات خاش دخیل هستند

صاحب گل صالحی در حاشیه نشست اعضای هیأت اجرایی انتخابات مجلس حوزه انتخابیه خاش به خبرنگار مهر، افزود: بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیت و انتظامی، پشتیبانی و خدمات در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری ویژه حوزه انتخابیه خاش، تفتان، میرجاوه و بخشهای کورین و نصرت آباد زاهدان دخیل هستند.

وی بیان کرد: انتخابات آتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری علاوه بر شهرستانهای خاش، میرجاوه، تفتان، در هشت حوزه فرعی و ۲۰۷ شعبه فعال شامل ۷۶ شعبه ثابت، ۱۳۱ شعبه سیار، ۶۶ حوزه شهری و ۱۴۱ حوزه روستایی در گستره حدود ۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت در ۱۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: انتخابات امسال، با چهار راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و صیانت از آرای مردم برگزار می‌شود و تمام توان و تلاش اعضای هیأت اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیت و غیره بر رعایت اصل امانت داری و صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است.

صالحی ادامه داد: تاکنون نشست‌های مختلفی با علما، معتمدان، اعضای هیأت اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات در حوزه انتخابیه خاش برگزار و بر اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات باشکوه و با حضور حماسی مردم در صحنه تأکید شده است.

فرماندار خاش گفت: انتظار داریم همه اقشار جامعه در ۱۱ اسفند ماه امسال با حضور در صندوق‌های اخذ رأی علاوه بر حضوری حماسی در صحنه، وحدت، همدلی، انسجام ملی و یکپارچگی خود را به نمایش بگذارند.