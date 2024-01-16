به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عابدینی در آئین آغاز به کار ۳ کانال انتخاباتی در یاسوج افزود: ظرفیت دهی مطلوبی برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات کاندیداهای انتخابات مجلس انجام شده و در این راستا ۲٠٠ کانال فعال می‌شود.

وی ابراز داشت: این کانال‌ها در زمان قانونی تبلیغات نامزدها به موضوعات کلی مرتبط با انتخابات و معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های حوزه انتخابیه می‌پردازد.

عابدینی گفت: در مدت زمان هفت روز تبلیغات، نامزدها مجاز به ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌ها و معرفی خود هستند.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما خاطرنشان کرد: انتخابات مایه سربلندی ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم در این رویداد بزرگ ملی شرکت کنیم، گفت: سازمان صداوسیما وظیفه خود را با فراهم سازی زمینه برای رقابت انتخاباتی و تبلیغات نامزدها انجام می‌دهد.

عابدینی معرفی نامزدها و آگاهی بخشی را از اهداف راه اندازی این کانال‌های انتخاباتی دانست و بیان کرد: میزان فعالیت کانال‌ها در مرحله اول پخش روزانه ۲ ساعت به شکل آزمایشی است.