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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

فرماندار رزن:

ساخت و سازهای غیرمجاز در رزن پیگرد قانونی دارد

ساخت و سازهای غیرمجاز در رزن پیگرد قانونی دارد

همدان-فرماندار شهرستان رزن گفت: با تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده روستا و خارج از محدوده روستا در سطح شهرستان برخورد قانونی انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کمیسیون ماده ۹۹ شهرستان رزن بعدازظهر امروز برگزار شد و با حضور اعضای این کمیسیون نسبت به موارد پرونده‌های غیر مجاز رسیدگی و حکم‌های لازم صادر شد، تا با این اقدام ضوابط قانونی و مر قانون اجرا شود.

فرماندار شهرستان رزن در این کمیسیون خاطر نشان کرد: با تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده روستا و خارج از محدوده روستا در سطح شهرستان برخورد قانونی انجام می‌گیرد.

علی‌اصغر غفاری آثار افزود: در این خصوص لازم است تمامی مالکان به منظور ایجاد ساخت و ساز در روستاها به دهیاری مربوطه و در شهرها به شهرداری و در خارج از بافت به بخشداری و جهاد کشاورزی مراجعه کرده و بعد از اخذ مجوزهای لازم نسبت به ایجاد بنا اقدام داشته باشند در غیر این صورت با تبعات قانونی مواجه خواهند شد.

کد مطلب 5996498

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