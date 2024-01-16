حمایت آمریکا از ادامه جنگ در غزه یک خطای بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس داووس به سوئیس سفر کرده است، در حاشیه برنامه‌های اجلاس با اسپن بارت اید وزیر خارجه نروژ دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به گفت‌وگوهای خوب روزهای گذشته با همتای نروژی، از توجه و اهتمام خوب نروژ به شرایط غزه و منطقه تشکر کرد و گفت، اگر ریشه بحران غزه خوب درک شود، راه حل بحران خیلی ساده است.

امیرعبداللهیان با اشاره به گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه، حمایت آمریکا از ادامه جنگ را یک خطای بزرگ دانست و گفت رژیم اسرائیل و آمریکا با اصرار بر ادامه جنگ و نسل کشی فلسطینیان و ویرانی‌های بزرگ در غزه، دستاوردی نداشته و نخواهند داشت و نمی‌توانند از طریق نظامی به دستاوردی برسند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد که ایران از جنگ و ناامنی در منطقه استقبال نمی‌کند و در ۱۰۰ روز گدشته تلاش‌های زیادی برای پایان توقف جنگ و حملات اسرائیل به غزه و ایجاد آرامش در منطقه داشته است، اما چون شناخت دقیقی از منطقه داشت، نسبت به خطر گسترش جنگ هشدار داده بود و اکنون نیز معتقد است جنگ علیه غزه لازم است هرجه سریع‌تر پایان یابد تا منطقه به آرامش برسد.

امیرعبداللهیان ورود و اقدامات نیروهای مقاومت در منطقه را واکنش به جنایات رژیم اسرائیل و صرفاً در جهت حمایت از ملت فلسطین و شهروندان در غزه دانست و گفت، ریشه بحران در دریای سرخ و لبنان و مناطق دیگر منطقه نیست، بلکه ریشه در نسل کشی در غزه است و اگر آن آتشفشان خاموش شود، در مناطق دیگر منطقه نیز آرامش ایجاد خواهد شد. فلذا آمریکا باید روش خود را تغییر دهد و رژیم اسرائیل نیز بدون حمایت آمریکا قادر به ادامه جنگ نیست. اما در صورت تداوم حملات نظامی رژیم اسرائیل، امکان وقوع شرایط غیرقابل کنترل در منطقه وجود دارد.

وزیر خارجه نروژ نیز در این دیدار با اشاره به گفت‌وگوهای خوب اخیر خود با همتای ایرانی و ابراز خرسندی از تداوم مشورتهای دوجانبه، به شرایط بسیار سخت و پیچیده در غزه اشاره کرد و گفت متأسفانه شرایط در غزه و لبنان و دریای سرخ در حال بدتر شدن است و ما آمادگی داریم برای مدیریت و آرامش اوضاع تلاش کنیم.

وی با تشکر از تلاش‌های ایران برای کمک به ایجاد آرامش در منطقه گفت، مشکلات در منطقه به هم وابسته است و ما نیز فکر می‌کنیم که درگیری در غزه باید سریعاً تمام شود و آتش بس شکل بگیرد.

وی بحران فلسطین را کانون بحران در منطقه دانست و با اشاره به تلاش‌های سیاسی دائمی کشورش برای کمک به حل بحران فلسطین، تاکید کرد ایجاد آرامش در فلسطین به ایجاد آرامش در منطقه کمک خواهد کرد.

وزیر خارجه نروژ به تلاش‌های کشورش برای ایجاد آرامش در فلسطین و منطقه اشاره کرد و خواستار استفاده ایران از نفوذ خود جهت کمک به ایجاد آرامش در منطقه شد.

در این دیدار طرفین در خصوص راههای کمک به حل بحران فلسطین و بازگشت آرامش به منطقه تبادل نظر کردند.

امیرعبداللهیان هرگونه راه حل سیاسی تحمیلی بر فلسطینیان را رد کرد و گفت در هرگونه راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین باید خود ملت و گروه‌های فلسطینی در مرکز هر راه حلی باشند.