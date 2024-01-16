به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مقام سابق موساد در سخنانی اعلام کرده است که فشار نظامی تل آویو و جنگ علیه غزه تنها به کشته شدن اسرای اسراییلی منجر خواهد شد.

«ایهود لاوی»، نایب رییس سابق سازمان موساد تاکید کرد که فشارهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به توافق منجر نخواهد شد بلکه تنها باعث کشته شدن اسرای اسراییلی در غزه می‌شود.

از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهان‌های قدس، شهرک سدیروت و برخی شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه را هدف حمله موشکی قرار دادند. گردان‌های قسام نیز نیروهای اشغالگر اسراییلی را در شرق محله التفاح در شهر غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار داد.

همچنین جنگنده‌های اسراییلی ۴ خانه را در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه بمباران کردند که طی آن ۱۰ فلسطینی شهید و ده‌ها نفر هم زخمی شدند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که برآوردهای ارتش حاکی از آن است که جنبش حماس تا ماه‌ها قادر به ادامه حملات موشکی از نوار غزه به اراضی اشغالی خواهد بود.

روز سه شنبه همچنین رژیم اشغالگر صهیونیستی جسد رقیه احمد ابو داهوک کودک شهید فلسطینی ساکن شهرک بیت حنینا در قدس اشغالی را پس از ۹ روز توقیف تحویل داد. نظامیان اشغالگر صهیونیست این کودک ۳ ساله فلسطینی را در ایست بازرسی بیت اکسا در قدس اشغالی به ضرب گلوله به شهادت رسانده بودند.

علاوه بر این، مجاهدان گردان‌های قسام یک نفربر اسراییلی را در منطقه جبل الریس در شرق محله التفاح در شهر غزه هدف قرار داده و با نیروهای اشغالگر اسراییلی نیز از فاصله صفر درگیر شدند که در این عملیات شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. مجاهدان قسام اعلام کردند که آمبولانس‌ها و بالگردهای اسراییلی برای انتقال کشته‌ها و مجروحان به این منطقه اعزام شدند.