ترس رییس رژیم صهیونیستی از بازداشت در سفر به هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه عبری زبان جروزالیم پست اعلام کرد که احتمالاً «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی سفر روز یکشنبه خود به هلند را از ترس بازداشت به اتهام دست داشتن در نسل‌کشی ملت فلسطین در غزه لغو کند.

بسیاری از گروه‌ها و مجامع حقوق بشری خواستار بازداشت رهبران تل آویو به اتهام نسل کشی در غزه شده‌اند.

از طرف دیگر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اساس یک نظرسنجی، ۴۴ درصد اسرائیلی‌ها گفته‌اند که نتانیاهو مسئول اصلی شکست هفتم اکتبر است.

بر پایه این نظرسنجی، ۴۳ درصد از اسرائیلی‌ها روسای ستاد کل ارتش، سازمان اطلاعات نظامی و ارتش را مسئول این شکست دانسته‌اند.

از سوی دیگر، ۴۳ درصد اسرائیلی‌ها گفته‌اند از توافق مبادله اسرا در مقابل آزادی صدها اسیر فلسطینی و آتش‌بس در غزه حمایت می‌کنند.

همچنین ۳۶ درصد نیز با چنین توافقی اعلام مخالفت کرده و ۴۵ درصد هم گفته‌اند امکان پیروزی کامل بر حماس در این جنگ وجود ندارد.

روز پنجشنبه نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قرار است به زودی به عنوان آخرین تلاش برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه قبل از ماه رمضان، راهی اراضی اشغالی شود.

باراک راوید روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی نیز تاکید کرد که رئیس سیا گفتگوهایی با نخست وزیر قطر در مورد توافق آتش‌بس در غزه انجام داده است.

روز گذشته نیز، گروهان‌های قدس اعلام کرد شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور باریکه غزه را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این باریکه هدف حمله راکتی قرار داده است.

منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در بخش‌های وسیعی از شهرک‌های صهیونیستی اطراف غزه به صدا درآمده است.

از سوی دیگر، «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقاتی در خصوص شکست این رژیم در برابر عملیات طوفان الاقصی نیروهای مقاومت فلسطین در تاریخ هفت اکتبر سال گذشته میلادی آغاز خواهد شد.

وی افزود: هدف از این تحقیقات درس گرفتن است. ما شاهد حوادث سختی بودیم و نتوانستیم از اسرائیلی‌ها حمایت کنیم.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها در رویارویی با عملیات طوفان الاقصی شکست خورده بلکه نتوانسته هیچکدام از اهداف از پیش اعلام شده خود را در نوار غزه طی ماه‌های گذشته محقق کند.

رسانه‌های فلسطینی روز گذشته به نقل از گردان‌های عزالدین قسام از گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در یک کمین در خان یونس خبر دادند.

در این گزارش آمده است: مجاهدان این گردان‌ها بیش از ۲۰ نفر از نظامیان اشغالگر صهیونیست را در ساختمانی در شهرک حمد در خان یونس در کمینی سخت گرفتار کردند و با چند راکت ضدنفر آن‌ها را هدف قرار دادند که در این عملیات نیروهای اشغالگر کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۲ نظامی خود در شهرک حمد خان یونس اعتراف کرده بود. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی افشاگرانه از هلاکت شمار زیادی از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش این رژیم در جنگ غزه از روز هفتم اکتبر تاکنون خبر داد.