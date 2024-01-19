به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا برابر فلسطین را با نتیجه ۴ بر یک به سود خود به پایان برساند و شامگاه جمعه دومین دیدار خود را برابر هنگ کنگ برگزار خواهد کرد. شاگردان امیر قلعه نویی امیدوارند بتوانند با بهره گیری از تجربه خود طلسم ۴۸ ساله فوتبال ایران در آسیا را بشکنند و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

فرشاد فلاحت‌زاده کارشناس فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی در گفت و گو با خبرنگار مهر شرایط تیم ملی در جام ملت‌های آسیا را مورد بررسی قرار داد. او در خصوص نخستین دیدار تیم ملی برابر فلسطین گفت: بازیکنان تیم ملی برابر فلسطین خوب ظاهر شدند و شروع خوبی داشتند و امیدوار هستیم پایان خوبی هم در انتظار تیم ملی باشد. در این مسابقه هم از بازیکنان جوان و هم از بازیکنان باتجربه استفاده شد که اتفاق خوبی بود و به نظر می‌رسد توقع هواداران فوتبال برآورده شده باشد.

نقاط ضعف و قوت

مدافع سابق تیم ملی در خصوص خط دفاعی تیم ملی گفت: گلی که در دیدار برابر فلسطین دریافت کردیم از روی دفع اشتباه مدافعین بود. مدافع ما توپ را جلوی پای بازیکن حریف انداخت و گل از روی کارهای تاکتیکی و تمرین شده نبود. هرچه در مسابقات جلوتر برویم نقاط ضعف و قوت همه تیم‌ها مشخص می‌شود و مربی بهترین ساختار تاکتیکی خود را پیدا می‌کند.

این کارشناس فوتبال ضمن اشاره به نقاط ضعف و قوت تیم ملی افزود: بازیکنان تیم ملی باید در صحنه‌های مختلف باید صبر بیشتری از خود نشان دهند. صحنه‌هایی مثل اعتراض بیرانوند به خط دفاعی و تخریب بازیکنان جوان‌تر نباید در تیم به وجود بیاید. بازیکنان باتجربه باید جوان‌ترهای تیم ملی را حمایت کنند و رفاقت و صمیمیت باید در تیم حکم‌فرما شود و کادر فنی باید شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که این ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه حفظ شود تا انگیزه بازیکنان جوان افزایش پیدا کند.

آخرین فرصت برای قهرمانی در آسیا

وی ادامه داد: از نقاط قوت تیم ملی می‌توان به تجربه بالای سرمربی تیم ملی اشاره کرد. ضمن اینکه در این تیم بازیکنانی با رزومه خوب و تجربه بالا حضور دارند که می‌توانند برابر حریفان مثمر ثمر ظاهر شوند. بعد از نسل فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه این تیم می‌تواند انتظارات فوتبال ایران در آسیا را برآورده سازد. با توجه به اینکه بعد از این تورنمنت احتمالاً تعداد زیادی از بازیکنان به دلیل شرایط سنی دیگر در تیم حضور نخواهند داشت اگر در این مسابقات نتیجه نگیریم احتمالاً باز هم ۱۰ سال دیگر عقب می‌افتیم. به همین دلیل این آخرین شانس برای کسب عنوان قهرمانی آسیا است.

با توجه به اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی یکی از نکات مورد بحث در خصوص لیست این تیم است فرشاد فلاحت زاده در این خصوص گفت: بهتر است سرمربی تیم همزمان از بازیکنان جوان و باتجربه استفاده کند تا این بازیکنان جوان کسب تجربه کنند و در آینده کمک حال تیم ملی باشند. اینکه میانگین سنی تیم به دلیل دعوت از بازیکنان پا به سن گذاشته بالا رفته نظر مربی تیم است و او طبق صلاحدید خودش بازیکنان مورد نظرش را دعوت کرده است.

این ملی پوش سابق در پایان افزود: دست سرمربی در انتخاب بازیکنان آزاد بوده است و او چنین ترکیبی را انتخاب کرده است. درست است که تیم ایران اردوهای آمادگی خوبی را پشت سر نگذاشت و دیدارهای تدارکاتی مهمی برگزار نشد اما امیر قلعه نویی با علم به همه این مسایل هدایت تیم را برعهده گرفت و مسوولیت تیم را برعهده گرفته است و وظیفه دارد تیم را به موفقیت برساند. ما در حد بضاعت هر آنچه که در توانمان بود را در اختیار او قرار دادیم و وظیفه کارشناسان، رسانه‌ها، هواداران و فدراسیون هم این است که از این تیم حمایت کنند تا همه شرایط برای موفقیت تیم فراهم شود.