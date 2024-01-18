نمایشگاه عکس زیست بوم در فرهنگ سرای فارسان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس زیست بوم در فرهنگ سرای فارسان، اظهار کرد: یکی از وظایف حوزه هنری معرفی زیست بوم چهارمحال و بختیاری در قالب‌های هنری است و نمایشگاه زیست بوم فارسان با هدف معرفی سبک زندگی، طبیعت و بوم این شهرستان برپا شده است.

وی افزود: عکاسی و قالب تصویر بهترین روش برای نمایش گذاشتن این بوم بکر ایران زمین است و به همین منظور آثار عکس دو هنرمند این شهرستان «میثم بابایی فارسانی» و «عباس جمشیدی» که شامل ۲۴ اثر تک عکس است در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در شهرستان‌های استان و حمایت از هنرمندان شهرستان‌های استان را از اهداف اصلی حوزه هنری دانست و ادامه داد: متأسفانه زیر ساخت‌های ارائه آثار تجسمی در استان بسیار کم است و امیدوارم با حمایت مسئولان ارشد شاهد آن باشیم که همه شهرستان‌های استان از یک نگارخانه حرفه‌ای برخوردار شوند.

قائدی عنوان کرد: در این نمایشگاه ۱۷ اثر عکس از «میثم بابایی فارسانی» و ۷ اثر عکس با موضوعات طبیعت، مستند، اجتماعی و بوم چهارمحال و بختیاری در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه عکس زیست بوم شهرستان فارسان از سوی حوزه هنری با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان به مدت یک هفته در فرهنگ سرای شهر فارسان برای بازدید علاقه مندان برپاست.