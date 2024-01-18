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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

نمایشگاه عکس زیست بوم در فرهنگ سرای فارسان افتتاح شد

نمایشگاه عکس زیست بوم در فرهنگ سرای فارسان افتتاح شد

شهرکرد-رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: نمایشگاه عکس زیست بوم، سبک زندگی مردمان شهرستان فارسان آثاری از «میثم بابایی فارسانی» و «عباس جمشیدی» در فرهنگ سرای فارسان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس زیست بوم در فرهنگ سرای فارسان، اظهار کرد: یکی از وظایف حوزه هنری معرفی زیست بوم چهارمحال و بختیاری در قالب‌های هنری است و نمایشگاه زیست بوم فارسان با هدف معرفی سبک زندگی، طبیعت و بوم این شهرستان برپا شده است.

وی افزود: عکاسی و قالب تصویر بهترین روش برای نمایش گذاشتن این بوم بکر ایران زمین است و به همین منظور آثار عکس دو هنرمند این شهرستان «میثم بابایی فارسانی» و «عباس جمشیدی» که شامل ۲۴ اثر تک عکس است در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در شهرستان‌های استان و حمایت از هنرمندان شهرستان‌های استان را از اهداف اصلی حوزه هنری دانست و ادامه داد: متأسفانه زیر ساخت‌های ارائه آثار تجسمی در استان بسیار کم است و امیدوارم با حمایت مسئولان ارشد شاهد آن باشیم که همه شهرستان‌های استان از یک نگارخانه حرفه‌ای برخوردار شوند.

قائدی عنوان کرد: در این نمایشگاه ۱۷ اثر عکس از «میثم بابایی فارسانی» و ۷ اثر عکس با موضوعات طبیعت، مستند، اجتماعی و بوم چهارمحال و بختیاری در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه عکس زیست بوم شهرستان فارسان از سوی حوزه هنری با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان به مدت یک هفته در فرهنگ سرای شهر فارسان برای بازدید علاقه مندان برپاست.

کد مطلب 5998013

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