ایران همسایه عراق است و در کنار ما در برابر داعش ایستادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای عراقی، «محمد شیاع السودانی» در نشست اقتصادی داووس در سوئیس درباره تحولات منطقهای و رخدادهای بین المللی اظهار نظر کرد.
وی در ارتباط با تحولات اخیر در موضوع عملیات موشکی ضد تروریستی سپاه، به صراحت اعلام کرد که ایران و عراق منافع مشترک دارند و افزود: ایران کشور همسایه عراق است و در برابر داعش در کنار ما ایستادگی کرد.
السودانی در ارتباط با موضوع جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه نیز گفت: ما با نسل کشی فلسطینیان در غزه روبرو هستیم و جامعه جهانی این موضوع را نادیده میگیرد.
وی با اشاره به آخرین تحولات عراق گفت: ما از یک رژیم دیکتاتوری به دموکراسی رسیدیم و با کمک دوستان بر بسیاری از چالشها غلبه کردیم. مردم عراق در برابر ناملایماتی که کشور در سالهای گذشته با آن روبرو بوده است، پیروز شدند.
السودانی تاکید کرد: البته داعش امروز تهدیدی برای کشور عراق محسوب نمیشود.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما به اجرای تعهدات دولت برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین المللی در عراق ادامه میدهیم
وی افزود: پایان دادن به حضور ائتلاف بین المللی در عراق یک خواسته مردمی است و ما برای اجرای آن جدی هستیم.
السودانی در ادامه در ارتباط با مسائل محیط زیستی تاکید کرد: من خواستار تشکیل کمیته مذاکره با کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل شرایط جوی شدم.
وی در پایان تاکید کرد: سرمایه گذاری گاز یکی از مهمترین گامهای اصلاحی ما در بخش انرژی است. ما با عراقی جدید روبرو هستیم که از نظر اقتصادی قوی، متحد و با ثبات است.
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