ثبت نام از معتکفین در ۴۰۰ مسجد استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا دیلمی دین را عامل پیشرفت جامعه دانست و اظهار کرد: اعتکاف یک سلوک جمعی توحیدی و فرصتی کم نظیر برای خودسازی است، معتکفین در ماه رجب در بهترین مکان، بهترین ایام، بهترین اعمال را برای رسیدن به قرب الی الله و اصلاح امور خود انجام می‌دهند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: خانواده‌ای که حول محور امام جامعه، به سنت‌های الهی و مبارزه تمدنی، ایمان دارد و کسب معنویت و خودسازی را برای ساختن جامعه‌ای پویا و بالنده، یک اصل می‌داند همواره در برابر شیاطین عالم و همه عرصه‌ها پیروز است و اسیر جنگ روانی دشمن و دسیسه جریان نفاق نمی‌شود.

وی افزود: حضور گسترده پدران و مادران به همراه نوجوانان و جوانان خود در این مراسم معنوی، زینت بخش مساجد است و در واقع، گام نهادن در راستای تربیت نسلی، مؤمن، مجاهد و معتقد به مبانی اسلام ناب و ایجاد خانواده تمدن ساز است.

دیلمی اظهار کرد: به فضل الهی، امسال با همکاری مردم و حضور تشکل‌های مذهبی، ۴۰۰ مسجد در سراسر استان با برنامه‌های متنوع و با نشاط، میزبان معتکفین هستند.

وی افزود: اگر کسانی به هر دلیل نمی‌توانند در این مراسم حضور داشته باشند می‌توانند با کمک‌های مالی و پرداخت هزینه معتکفین در برگزاری این مراسم معنوی سهیم باشند.

لازم به ذکر است که برای ثبت نام جهت حضور در مراسم معنوی اعتکاف، مردم استان می‌توانند هرچه سریع‌تر به مساجد و ادارات تبلیغات اسلامی محل و شهرستان خود مراجعه کنند.