همپیمانان رژیم صهیونیستی مجرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین شیرین عصر پنجشنبه در مراسم ۱۹ ژانویه گرامیداشت روز آذری‌های مسلمان جهان در اردبیل، اظهار کرد: ۱۹ ژانویه روز رهایی ملت آزادیخواه آذربایجان از دامن کمونیسم و تزار روسیه بود تا زمینه برای نمایش عشق و ارادت آنها به ساحت اهل بیت آشکار شود.

وی ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی آذری‌ها را در پیشبرد اهداف ارزشی و الهی یادآور شد و تصریح کرد: عشق و علاقه‌ای که آذری‌ها به اهل بیت عصمت و طهارت نشان می‌دهند از سر صدق و صداقت است و قطعاً باید قدر آن را دانست.

مدیر شبکه تی.وی ترکیه گفت: امروز نیز همین وحدت و همگرایی می‌تواند به نقطه پیروزی برای امت اسلامی و کانون اضمهلال و نابودی دشمنان تبدیل شود.

شیرین به جنایات شیطان زمان صهیونیسم غاصب اشاره کرد و افزود: امروز رژیم جعلی اسراییل خود را به هر آب و آتشی می‌زند تا با انجام جنایات هولناک هویت خود را به رخ بکشد در حالی که این رژیم محکوم به شکست و نابودی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جای تعجب اینجا است که برخی کشورهای اسلامی و عرب منطقه با خیانت تمام به آرمان فلسطین سعی می‌کنند تا رژیم صهیونیستی را همراهی کنند که تاریخ گواه این خیانت آنها و لعن و نفرین آیندگان خواهد بود.

شیرین اضافه کرد: همدستان و همپیمانان رژیم صهیونیستی باید در برابر همه این جنایت‌ها پاسخگو باشند و قطعاً شریک جرم بوده و به عنوان مجرم مجازات خواهند شد.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود کشورهای اسلامی از جبهه مقاومت اجازه ارسال محموله‌های نفت و غذا را به سمت رژیم سفاک صهیونیسم ندهند چرا که امروز جنایت آنها علیه جامعه بشری نمود و نشانی از ذات پلید سران استبدادی است.

مدیر شبکه تی.وی ترکیه یادآور شد: امت اسلامی آماده حضور در فلسطین هستند تا با رژیم صهیونیستی مقابله کرده و زمینه آزادی قدس شریف را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با نام «آراز قوناقلاری» برگزار شد، شعرخوانی شده و گروه نمایش برنامه خود را اجرا و از چند چهره هنری و فرهنگی فعال در این بخش تجلیل شد.

در این مراسم همچنین قرار شد مجموعه فاخر با محوریت اسناد تاریخی ۱۹ ژانویه راه‌اندازی شود تا محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان به تهیه پایان نامه تحصیلی بتوانند از این منبع علمی استفاده کرده و تحقیقات گسترده‌ای را انجام دهند.