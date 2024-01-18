برتری ازبکستان برابر هند در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا و از گروه B تیم‌های هند و ازبکستان از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه «احمد بن علی» و با قضاوت «فو مینگ» به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری ۳ بر صفر ازبکستان به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را «فیض الایف (۴)، «ایگور سرگئیف »(۱۸) و «نصرالوف» (۴۵+۴) به ثمر رساندند.

برتری ازبکستان در نیمه اول

تیم ازبکستان که در دیدار نخست خود برابر سوریه به تساوی بدون گل دست پیدا کرده بود برای آنکه بتواند شانس صعود خود را افزایش دهد به ۳ امتیاز این دیدار نیاز داشت و از سوی دیگر هم تیم هند پس از شکست ۲ بر صفر در دیدار نخست برابر استرالیا امیدوار بود بتواند از این دیدار حداقل یک امتیاز کسب کند.

ازبکستان این دیدار را تهاجمی آغاز کرد و کنترل بازی را در اختیار داشت و به نظر نمی‌رسید که کار سختی برابر هند داشته باشد. این تیم موفق شد در همان لحظات ابتدایی بازی و در دقیقه ۴ به وسیله «فیض الایف» به گل اول خود دست پیدا کند.

پس از این گل حملات ازبکستان ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۱۸ دفع اشتباه مدافع هند باعث شد توپ به تیر دروازه این تیم برخورد کند و در برگشت «ایگور سرگئیف» دروازه هند را باز کرد و بازی ۲ بر صفر شد.

در ادامه این مسابقه هم این تیم ازبکستان بود که کنترل بازی را در اختیار داشت و در ثانیه‌های پایانی نیمه اول توسط «نصرالوف» گل سوم را هم وارد دروازه هند کرد تا نیمه اول این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود ازبکستان به پایان برسد.