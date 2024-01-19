پیروزی قاطع عراق مقابل ژاپن در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا و از گروه D تیم‌های فوتبال ژاپن و عراق از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه «اجیوکیشن سیتی» و با قضاوت «خالد صالح التورایس‌» به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان نیمه اول با برتری ۲ بر صفر عراق به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی فوتبال ژاپن: زیون سوزوکی، سوگاوارا، هیروکی ایتو، شوگو تانیگوچی، کو ایتاکورا، هیدماسا موریتا، واتارو اندو، تاکومو مینامینو، تاکفوسا کوبو، جونیا ایتو، تاکوما آسانو

ترکیب تیم ملی فوتبال عراق: جلال حسن، حسین علی، سعد ناطق، ریبین سولاق، احمد یحیی، فرانس بترس، امیر العماری، بوسف امین، ابراهیم بایس، علی جاسم و ایمن حسین

غافلگیری ژاپن در دقایق ابتدایی بازی

بازی در نیمه اول با برتری تقریبی و بازی پر فشار عراقی‌ها همراه بود، بازیکنان تیم ملی با فشار روی دروازه ژاپن می‌خواست در همان ابتدا به گل برشند که در دقیقه ۵ بازی با نفوذ از سمت چپ و ارسال توپ به روی دروازه سامورایی‌ها به خواسته خود رسیدند. در دقیقه ۵ بازی ایمن حسین توپ برگشتی از مقابل دروازه ژاپنی‌ها را با ضربه سر به تور دروازه چسباند تا این عراقی‌ها باشند که در نیمه اول از حریف پیش بیافتند.

تلاش‌های بی حاصل سامورایی‌ها گلی نداشت

بعد از گل عراقی‌ها بازیکنان ملی ژاپن توپ و میدان را در اختیار داشتند و حملات متعددی را روی دروازه عراقی‌ها داشتند تا گل مساوی را به ثمر برسانند تا بازنده به رختکن نروند اما دفاع مستحکم عراق این اجازه را به آنها نداد تا تلاش‌های شاگردان موریاسو بی نتیجه بماند.

آب سرد بر پیکر سامورایی در دقایق پایانی

در حالی که ژاپنی‌ها به دنبال رسیدن به گل تساوی بودند، بازیکنان عراق روی یک ضد حمله تمیز و برنامه ریزی شده از سمت چپ توپ را روی دروازه ژاپن ارسال کردند که باز هم ایمن حسین توپ را درون دروازه ژاپن جای داد تا آب سرد بر پیکر سامورایی‌ها جاری شود و نیمه اول این دیدار با سود عراقی‌ها به پایان برسد.