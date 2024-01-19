به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با روز جهانی اینترنت ایمن تر (ششم فوریه مصادف با ۱۷ بهمن ماه) و با هدف کمک به توسعه زیست‌بوم دیجیتال کودک و نوجوان، نخستین جشنواره «نشان دوستدار خانواده» را برگزار می‌کند.

در فراخوانی که به همین مناسبت منتشر شد از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در سراسر کشور در محورهای زیر فعال هستند، دعوت می‌شود به منظور ثبت نام و شرکت در این جشنواره و تکمیل فرم مخصوص، به آدرس ffdigitalservices.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مهلت تکمیل و ارسال فرم مربوط برای شرکت در جشنواره نشان دوستدار خانواده تا روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه است و این جشنواره در روز ۹ بهمن ماه در نشست جامعی رسماً به شرکت کنندگان معرفی خواهد شد.

علاوه بر آن به منظور ارتقای وضعیت زیست بوم محصولات دوستدار خانواده، شرکت کنندگان در فراخوان به شرط احراز شرایط، در فرایند تسهیلگری ارتقای زیست بوم دوستدار خانواده که با هدف شبکه سازی ذیل جشنواره، اخذ حمایت‌های تعاملی و یا تسهیلاتی پیگیری می‌شود، شرکت خواهند کرد. نخستین نشست این فرآیند نیز ۱۷ بهمن همزمان با آغاز هفته اینترنت ایمن تر برگزار می‌شود.

ضمناً در مراسم اختتامیه این جشنواره که روز ۲۳ بهمن ماه برگزار می‌شود برگزیدگان جشنواره نشان دوستدار خانواده معرفی می‌شوند و از آنها تقدیر به عمل می‌آید.

محورهای این جشنواره بدین شرح است:

بکارگیری ابزارهای فناورانه در:

✓ سازو کار نمایش تبلیغات مناسب برای کودک و نوجوان

✓ خدمات نظارت والدینی داخلی

✓ تناسب محتوا یا خدمت و سن مخاطب

✓ حفاظت از حریم خصوصی کودک و نوجوان

✓ حفاظت از داده‌های کودک و نوجوان

✓ پرداخت کنترل شده کودک و نوجوان