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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۱

رییس اورژانس اردبیل خبر داد؛

تصادف خونین در جاده گرمی به اردبیل

تصادف خونین در جاده گرمی به اردبیل

گرمی -رییس اورژانس استان اردبیل گفت: تصادف خونین در جاده گرمی به اردبیل رخ داد که مصدومان این حادثه به نزدیکترین مراکز بهداشتی و درمانی انتقال داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهری شامگاه پنجشنبه با حضور در صحنه حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۶/۴۰ امروز پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ طی تماس با اورژانس، هلال‌احمر و آمبولانس‌های ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این تصادف بین خودروی پرشیا و پژو ۴۰۵ در جاده گرمی به اردبیل، سه راهی قاسم کندی رخ داده که خوشبختانه فوتی نداشته است.

رئیس اورژانس استان اردبیل بیان کرد: ۱۱ مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی شهرستان گرمی و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به بیمارستان ولایت گرمی منتقل شدند.

مهری ادامه داد: علت حادثه هنوز به طور مشخص گزارش نشده است و باید از هر گونه گمانه‌زنی در این راستا خودداری کرد.

کد مطلب 5998420

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