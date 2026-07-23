هوش مصنوعی چینی نیامده به سرقت از همتای آمریکایی متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایکل کراتسیوس، رئیس دفتر سیاستگذاری علم و فناوری کاخ سفید، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد «مون شات ای آی»با استفاده از روش تقطیر (Distillation)، مدل فابل متعلق به شرکت آنتروپیک را برای توسعه مدل «کی ۳» به کار گرفته است.
«تقطیر» در هوش مصنوعی روشی است که در آن یک مدل کوچکتر آموزش میبیند تا خروجیها و رفتار یک مدل بزرگتر و توانمندتر را تقلید کند.
این روش بهطور گسترده در صنعت هوش مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرد، اما مقامهای آمریکایی مدعی هستند برخی شرکتهای چینی از آن در مقیاس گسترده برای کپیبرداری غیرقانونی از سیستمهای اختصاصی شرکتهای آمریکایی استفاده کردهاند.
کراتسیوس همچنین مدعی شد که شرکت هوش چینی مذکور یک پلتفرم داخلی پیشرفته برای انجام عملیات گسترده تقطیر علیه مدلهای آمریکایی ایجاد کرده بود که به این شرکت امکان میداد برای جلوگیری از شناسایی، بهسرعت میان روشهای مختلف دسترسی جابهجا شود.
او همچنین افزود که «مون شات» سرورهایی مجهز به تراشههای پیشرفته GB300 شرکت انویدیا را خریده و علاوه بر آن، به سرورهای مجهز به این تراشهها در تایلند نیز دسترسی داشته است. به گفته او چنین اقدامی احتمالا برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی این شرکت انجام شده و میتواند راهی برای دور زدن محدودیتهای صادراتی آمریکا باشد. محدودیتهایی که دسترسی چین به پیشرفتهترین نیمههادیهای آمریکایی را محدود میکند.
کراتسیوس توضیحی درباره اقدام احتمالی دولت آمریکا علیه «مون شات»ارائه نکرد.
با این حال، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که شرکتهای خارجی در صورت سرقت فناوریهای آمریکایی ممکن است با تحریم مواجه شوند، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
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