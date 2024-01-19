ایران در دو جنگ مهم از پاکستان حمایت کرده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روز گذشته وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: پاکستان یک سری حملات نظامی در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داد. هدف از اقدام امروز تأمین امنیت و منافع ملی پاکستان بود. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: ما به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام کامل می‌گذاریم. این درحالی است که پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر گروه تروریستی «جیش العدل» (جیش الظلم) در پاکستان را هدف قرار داده بود.

در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری مهر گفت و گویی را با «شمشاد احمد خان» دبیر سابق وزارت خارجه پاکستان انجام داده است که مشروح آن را مطالعه می‌کنید؛

به نظر شما روابط پاکستان و ایران در چه سطحی قرار دارد؟

پاکستان و ایران روابط عمیقی دارند و این روابط در سطحی معمولی نیست، اختلافات اساسی بین این دو کشور وجود ندارد، فقط بعضی از مسائل استراتژیک وجود دارد که تنها دلیل آن موقعیت ژئوپلیتیکی است. هر دو کشور در منطقه بسیار مهم هستند. ایران همیشه به پاکستان کمک کرده است و هر دو از یکدیگر حمایت کرده‌اند.

هر زمانی که برای ما مشکلی پیش آمد ایران به ما کمک کرد؛ ایران در جنگ ۱۹۶۵ از ما حمایت کرد، در سال ۲۰۰۲ که نیروهای هندی به مرز پاکستان رسیده بودند آن موقع هم ایران از ما حمایت کرد و ما هم در موقعیت‌های مختلف از ایران حمایت کردیم و این نشانه عمق روابط میان این دو کشور است.

به نظر شما آیا طرف سومی در تنش‌های فعلی دخیل است؟

در حال حاضر در پاکستان یک دولت موقت سرکار است و از جانب ایران مورد حمله قرار گرفته است، بنابراین سوال این است که چرا این اتفاق افتاد؟ من هشت سال را در ایران گذراندم و ۴۰ سال به صورت دیپلماتیک برای پاکستان خدمت کردم. فعالیت دیپلماتیک من از ایران آغاز شد، من در سال ۱۹۶۵ به ایران رفتم و در آن زمان صورتجلسه جلسات شاه ایران و رئیس جمهور را می‌نوشتم. آن‌ها در جلسات از یکدیگر گله می‌کردند و در روابط مشکلات داشتند. اما در شرایط فعلی مشکلات به وجود آمده تحت فشار آمریکا و اسرائیل انجام شده است.

به نظر شما را حل این بحران چیست؟

گروه‌های تروریستی که در ایران عملیات انجام می‌دهند تحت حمایت قدرت‌های خارجی هستند. اینکه کدام گروه تحت حمایت کدام قدرت خارجی است را هم هر دو کشور خوب می‌دانند. جیش‌العدل (جیش الظلم) تحت حمایت آمریکا است که در ایران عملیات متعددی انجام داده است. آمریکا به علت حمایت ایران از فلسطین، ایران را هدف قرار می‌دهد و برای آن از مهرهای خود همچون جیش العدل (جیش الظلم) استفاده می‌کند.

ایران وقتی به این گروه حمله کرد باید با روابط دیپلماتیک این بحران را حل می‌کرد چون چنین حوادثی پیش می‌آید، حتی زمانی که طالبان تلاش می‌کرد منطقه را کنترل کند، چنین حوادثی هر روز اتفاق می‌افتاد. حتی وقتی یکی از اعضای سپاه پاسداران در افغانستان کشته (شهید) شد، پاکستان متهم شد اما این مساله را با گفت‌وگو حل کردیم.