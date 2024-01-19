به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، شناخت تحرکات خائنانه را مهم‌ترین گام برای دشمن شناسی دانست و اظهار کرد: دشمنان این ملت پس از اینکه از تهاجم نظامی ناتوان شدند، سفره‌های مردم را هدف گرفتند و برای ضربه زدن به معیشت مردم مصمم شدند. برای تحقق این هدف شوم نیز به دنبال تحریم رفتند و تلاش کردند تا نظام تحریم‌های کمرشکن را در دستورکار قرار دهند. با این حال، این راهبرد با تکیه بر منویات رهبر معظم انقلاب ورشکسته شد، تحریم‌ها دور خورد و امروز کار به جایی رسیده که دولت نفت خود را می‌فروشد، پولش را هم می‌گیرد و همه زیرساخت‌های مدیریتی کشور از جمله حوزه اشتغال، خیلی خوب در حال تکمیل‎ شدن است.

امام جمعه مشهد افزود: همه می‌دانند و بارها گفته ایم که گرانی‌ها معلول سو استفاده یک عده عناصر سودجو و ماده پرست است. امید ما این است که با دوراندیشی و تدبیر مسئولان، این موضوع نیز حل شود تا توطئه اقتصادی دشمن به طور کامل شکست بخورد.

وی با بیان اینکه دشمن به تازگی حوزه امنیت کشور را هدف گرفته است، خاطرنشان کرد: آنها می‌دانند نه بنیه حمله را دارند و نه بنیه تحریم را زیرا این کشور بر مردم تکیه دارد و بر مردم مبتنی است. به همین دلیل، بیگانگان هم متمرکز بر دشمنی با مردم شده اند و در جریان این هدف قرار دادن، یک بار به سراغ اقتصاد رفتند که شکست خوردند و اکنون به سراغ امنیت رفته اند اما ثابت کرده اند هنوز هم ما را نشناخته اند. می‌خواهید به مردم آسیب بزنید؟ کدام مردم؟ مردمی که بعد از ۴۵ سال پس از انقلاب، رادمردانه تر از روز اول پای انقلاب ایستاده اند؟

علم الهدی ادامه داد: در جریان راهبرد امنیتی دشمن و در بوران احساسات پاک و مقدس مردم انقلابی ما در کرمان، دشمن فاجعه آفرید و عزیزان دلداده انقلاب ما را به خاک و خون کشید. با این حال، خوشبختانه هنوز چهلم شهدای کرمان نرسیده، عناصر مجاهد، فعال و غیور امنیتی و دفاعی ما به دشمن جواب سختی دادند و مراکز رشد و نمو و مقرهای دشمن را اقصی نقاط منطقه موردحمله قرار دادند.

اربیل، کانون اقتصادی رژیم صهیونیستی بود

امام جمعه مشهد ضمن واکاوی عملیات ضدتروریستی اخیر سپاه پاسداران و حمله موشکی به مراکز فرماندهی و راهبری عناصر ضدنظام و ملت تصریح کرد: عملیات اخیری که به صورت حمله موشکی در اقلیم کردستان و دشت پاکستان صورت گرفت، همان جواب سختی بود که رهبر معظم انقلاب فرمودند در مقابل با جنایت کرمان به دشمن داده خواهد شد. آن چه اسرائیل داشت، دو جریان بود که در اقلیم کردستان متمرکز شده بود. یکی جریان جاسوسی که بسیاری از عملیات‌های تروریستی ضد شخصیت‌های برجسته علمی و مردم ما را فرماندهی می‌کرد و جریان دیگر هم نبض اقتصادی اسرائیل بود که در کردستان عراق جریان است.

وی تأکید کرد: آنها نفت عراق را می‌دزدیدند و به اسرائیل می‌رساندند تا در حالی که همه کشورهای اسلامی به دنبال قطع روابط با رژیم صهیونیستی هستند، جریان اقتصادی اسرائیل در اقلیم کردستان محفوظ بماند و این رژیم غاصب را به منابع نفت و اقتصاد مرتبط کند. اینجا کانون تجارت، اقتصاد و جاسوسی اسرائیل و این جواب برای دشمن خیلی سخت بود.

حمله موشکی اخیر، مظهر عظمت عملیاتی سپاه

علم الهدی با تأکید بر اینکه عظمت عملیاتی رزمندگان اسلام در عملیات موشکی اخیر ثابت شد، گفت: جایی که قدرت نمایی توان موشکی ما به منصه ظهور رسید، زمانی بود که غیور مردان سپاه پاسداران، ادلب سوریه را ۱۳۰۰ کیلومتر دورتر و در مرکز داعش هدف قرار دادند و با خاک یکسان کردند تا این کانون جنایت کارانه و شیطانی دشمن در قالب هدایت و راهبری عملیات‌های تروریستی، در هم کوبیده شود.

امام جمعه مشهد بیان کرد: آن چه مهم است، عظمت عملیاتی رزمندگان اسلام بود که به موازات اشراف اطلاعاتی عزیزان برون‎مرزی ما ثابت شد. دلاورمردان سپاه پاسداران نشان دادند هر گونه تحرک ضد ملت ایران را حتی در اجتماعات دشمن در ۱۳۰۰ کیلومتر دورتر رصد می‌کنند زیرا دقیقاً حمله موشکی در زمانی انجام شد که جلسه‌ای در جریان بود تا سران آنها نابود شوند و رزمندگان ما ثابت کردند در منطقه خاورمیانه، نقطه‌ای خارج از اقتدار عملیاتی آنها وجود ندارد.

پاکستان باید پاسخگو باشد

وی با اشاره به سخنرانی مشهور رهبر معظم انقلاب در نوروز ۱۳۹۲ اظهار کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب چند سال قبل فرمودند اگر اسرائیل غلطی بکند، ما تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کنیم، این فقط یک ابراز قدرت نبود. رهبر ما حجت امام زمان (عج) است و هر چه بگوید، منطبق بر حقیقت و واقعیت است. هدف گرفتن ۱۳۰۰ کیلومتر دورتر از خاک پاک ایران نشان داد که نابود کردن تل آویو و حیفا حقیقتی است که در دسترس قرار دارد و ما وجب به وجب از این خاک غصب‎شده را با موشک‌هایمان نابود خواهیم کرد.

علم الهدی افزود: برادران و عزیزان، این حرکت در مقام تجاوز به حق حاکمیت کشورهای همسایه نبود. در کشور دوست و برادر پاکستان، یک جریان شیطانی و تروریستی به نام گروهک جیش الظلم فعالیت دارد که هر نوع جنایتی در کشور ما انجام می‌دهند اما در نهایت ادعا می‌کنند ایرانی هستند. حالا سوال ما از دولتمردان پاکستانی این است که مگر شما خبر نداشتید؟ یک دولت و یک حاکمیت اگر بنا شد از فعالیت یک گروهک تروریستی اجنبی شیطانی بی خبر باشد، پس چطور کشور خود را اداره می‌کند؟ اگر هم خبر داشتند و عکس العملی نشان ندادند، پس شریک جرم هستند. این را پاکستانی‌ها باید ثابت کنند.

دشمن فقط زبان زور می فهمد

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه عملیات موشکی اخیر تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور همسایه نبوده است، خاطرنشان کرد: ما باید دشمن خود را نابود کنیم و این عملیات ثابت کرد که عداوت و دشمنی با این ملت در هر نقطه از کره زمین، قابل تعقیب و قابل سرکوبی است. برادران و خواهران، دشمن ما فقط یک زبان می فهمد. نه زبان عاطفه، نه انسانیت، نه استدلال و نه برهان، فقط یک زبان و آن هم زبان قدرت و زور است. باید با این زبان با دشمن حرف بزنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر دشمن، با عوامل جنگ نیابتی او نیز که تروریست‌های شرق و غرب ما هستند، باید با همین زبان صحبت کرد. ملت ما، دولت ما و حکومت ما امروزه در مقتدرترین حالت خود نه فقط در منطقه بلکه در بخشی از دنیاست و با غیور مردی مردم ما، در این مملکت هیچ چیز آسیب پذیر نیست. نه اقتصاد، نه امنیت، نه اقتدار، نه اشراف و سلطه دیپلماتیک، نه روابط بین الملل و نه هیچ چیز دیگر. خدایا بر این نعمت تو را شکر می‌کنیم. در این نظام، مردم و رهبر حکیم ما بر این کشور نعمت هستند. این اقتدار نیز یک نعمت دیگر است که بر همه آنها، تو را شکر می‌کنیم تا براساس حکم «لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَنَّکُم»، زیادتی این نعمت در قالب ظهور بقیه الله الاعظم (عج) همه خلق را بهره مند کند.