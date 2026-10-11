جزئیات تصادف در افتتاحیه پل توحید - ستارخان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار و مطالبی در فضای مجازی درباره تصادف مرگبار در نخستین روز افتتاح پل میدان توحید ـ ستارخان، سرهنگ فیروز کشیر، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، جزئیات این حادثه را تشریح کرد.

وی در این باره گفت: ساعت ۲۰ شامگاه ۱۸ مهرماه، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در ورودی پل میدان توحید ـ ستارخان، پیش از رسیدن به پل تازه‌افتتاح‌شده، با یک عابر پیاده تبعه افغانستان که در حال عبور از عرض خیابان بود، برخورد کرد.

سرهنگ کشیر با اشاره به اینکه محل وقوع تصادف ارتباطی با خود پل نداشته است، اظهار کرد: پس از وقوع تصادف، عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند.

بنابراین، برخلاف برخی برداشت‌ها در فضای مجازی، طبق توضیحات معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، این تصادف پیش از رسیدن به پل و در محدوده ورودی آن رخ داده است.