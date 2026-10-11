توکلی: مساجد به کانون حل مسائل اجتماعی محلات تبدیل شوند

حجت‌الاسلام طاها توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تقویت کارکردهای اجتماعی مساجد گفت: مسجد نباید تنها به فعالیت‌های عبادی و برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خود، به پایگاهی برای حل مشکلات مردم و تقویت هویت دینی و اجتماعی محلات تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در آموزه‌های اسلامی و نقش آن در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به جایگاه راهبردی مسجد در جامعه، لازم است بیش از گذشته به ظرفیت‌ها و کارکردهای این نهاد دینی توجه شود.

وی با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ کنید»، افزود: مسجد بستری برای تقویت باورهای دینی، رشد معنوی و تربیت انسان‌های مؤمن است و می‌تواند در مواجهه با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مؤثری داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: تقویت جایگاه مسجد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن، زمینه شکل‌گیری خانواده و جامعه‌ای برخوردار از هویت دینی و ارزش‌های اسلامی را فراهم می‌کند.

مسجد؛ پایگاهی برای تقویت انسجام اجتماعی

توکلی با اشاره به ضرورت تقویت کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد بیان کرد: در شرایطی که جامعه با تهدیدهای فرهنگی و شناختی مواجه است، مسجد می‌تواند با افزایش آگاهی عمومی، تقویت پیوندهای اجتماعی و گسترش فعالیت‌های تربیتی، نقش مهمی در حفظ انسجام جامعه ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان امام جماعت، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج خاطرنشان کرد: هماهنگی میان ارکان مسجد می‌تواند ظرفیت‌های موجود را در خدمت نیازهای مردم قرار دهد و زمینه مشارکت بیشتر اهالی محلات، روستاها و مناطق مختلف را در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: هر اندازه ارتباط میان بخش‌های مختلف مسجد تقویت شود و برنامه‌ها متناسب با نیازهای واقعی مردم پیش برود، امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت در مسیر رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه افزایش می‌یابد.

توکلی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در متن زندگی مردم اظهار کرد: برای اثرگذاری بیشتر مسجد در جامعه، باید آموزه‌ها و مفاهیم دینی از فضای برنامه‌های فرهنگی فراتر بروند و در زندگی روزمره مردم و حل مسائل محلات نمود عملی پیدا کنند.

وی افزود: حضور در مسجد به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه انتظارات از این نهاد نیست، بلکه مسجد زمانی می‌تواند به مرکزی اثرگذار و مورد اعتماد مردم تبدیل شود که در کنار فعالیت‌های دینی، به نیازهای اجتماعی نیز توجه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به ظرفیت گروه‌های جهادی فعال در بستر مساجد عنوان کرد: این گروه‌ها می‌توانند در رسیدگی به مشکلات مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات مورد نیاز محلات نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین ظرفیت مساجد در زمینه میانجیگری اجتماعی، ایجاد صلح و سازش و ارائه خدمات مشاوره‌ای، به‌ویژه در حوزه خانواده را ارزشمند دانست و گفت: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند به حل اختلافات، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت اعتماد میان ساکنان محلات کمک کند.

پیوند مدیریت محلی با ظرفیت‌های مسجد

توکلی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسجد در برنامه‌ریزی‌های محلی اظهار کرد: مساجد می‌توانند در شناسایی مسائل و نیازهای محلات و یافتن راهکارهای مناسب برای حل آن‌ها نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: هر اندازه ظرفیت‌های اجتماعی مسجد به‌درستی فعال شود، امکان تقویت همبستگی میان مردم، افزایش مشارکت اجتماعی و رسیدگی به مشکلات محلی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به نقش نهادهای خدماتی و اجرایی در بهبود شرایط زندگی مردم خاطرنشان کرد: دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، شوراها، مراکز بهداشت و مدارس می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی و مردمی مساجد، هماهنگی بیشتری در ارائه خدمات و پیگیری مسائل محلات داشته باشند.

حجت‌الاسلام توکلی در پایان تأکید کرد: تقویت همکاری میان مساجد، کانون‌های فرهنگی هنری و مجموعه‌های مسئول در سطح محلات، می‌تواند زمینه ارتقای خدمات اجتماعی، تحکیم هویت دینی و افزایش انسجام اجتماعی را فراهم کند و نقش مساجد را در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه پررنگ‌تر سازد.