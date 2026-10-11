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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

شرط زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه

شرط زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه

رئیس جمهور اوکراین در پی فشارهای همتای آمریکایی‌اش، توقف متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی را به روسیه پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کی‌یف آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند مشروط بر اینکه مسکو نیز حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند.

ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد هرگونه اقدام برای کاهش تنش باید متقابل باشد و با تضمین‌های واقعی همراه شود. او مدعی شد روسیه تنها مسئول آغاز جنگ در اروپاست و گفت توقف حملات به تأسیسات انرژی می‌تواند از همین امروز آغاز شود، اما به ادعای او، ولادیمیر پوتین تمایلی به این کار ندارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه انتقاد کرد و خواستار توقف آن‌ها شد. ترامپ همچنین با اشاره به توافق خود با پوتین برای تأمین گازوئیل بازارهای آمریکا و جهان، زلنسکی را به ناتوانی در پایان دادن به جنگ متهم کرده و خواستار جایگزینی او شده بود.

کد مطلب 6974590

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