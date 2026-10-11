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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

«جشن تولد» کارگردان سقزی به رقابت دو جشنواره بین‌المللی رسید

«جشن تولد» کارگردان سقزی به رقابت دو جشنواره بین‌المللی رسید

سقز- فیلم کوتاه «جشن تولد» به کارگردانی ژاله نیلوفری و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار از سقز به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه راه یافت‌.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «جشن تولد» به کارگردانی ژاله نیلوفری و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار، محصول انجمن فیلم سقز، به بخش مسابقه دو جشنواره بین‌المللی فیلم راه یافت.

این اثر سینمایی قرار است در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه در اقلیم کردستان به نمایش درآید.

فیلم کوتاه «جشن تولد» در روستای «میرەدێ» ساخته شده و در آن آرتین راشدی، سولین وطن‌خواه و جمعی از کودکان روستاهای میرەدێ و قەبەغڵو ایفای نقش کرده‌اند.

در عوامل فنی این اثر، سامان پاسیان به‌عنوان فیلم‌بردار، ایوب گلکار به‌عنوان تدوین‌گر، مقداد حسن‌نژاد به‌عنوان صدابردار، فریناز نادری به‌عنوان طراح صحنه، حمدی امینی به‌عنوان مدیر تولید و گزیزه ابراهیمی به‌عنوان عکاس حضور دارند.

راه‌یابی این فیلم به بخش مسابقه دو رویداد بین‌المللی، فرصتی برای معرفی تولیدات سینمایی هنرمندان سقزی در عرصه جشنواره‌ای و نمایش ظرفیت‌های فیلم‌سازی این منطقه فراهم می‌کند.

کد مطلب 6974607

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