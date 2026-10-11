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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۴:۲۲ امروز در حوالی سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه رخ داد و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی زمین‌لرزه، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۴ و ۲۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، حوالی شهرستان سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۴.۳۲ درجه عرض شمالی و ۴۵.۷۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۷ کیلومتری سرپل‌ذهاب، ۲۲ کیلومتری گیلانغرب و ۲۹ کیلومتری قصرشیرین قرار داشته است.

همچنین فاصله محل وقوع زمین‌لرزه تا شهر ایلام، مرکز استان ایلام، ۹۵ کیلومتر و تا شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، ۱۱۹ کیلومتر گزارش شده است.

این گزارش بر اساس داده‌های مقدماتی زمین‌لرزه تنظیم شده است.

کد مطلب 6974610

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