به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی زمین‌لرزه، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۴ و ۲۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، حوالی شهرستان سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.



این زمین‌لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۴.۳۲ درجه عرض شمالی و ۴۵.۷۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.



بر اساس اطلاعات منتشرشده، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۷ کیلومتری سرپل‌ذهاب، ۲۲ کیلومتری گیلانغرب و ۲۹ کیلومتری قصرشیرین قرار داشته است.



همچنین فاصله محل وقوع زمین‌لرزه تا شهر ایلام، مرکز استان ایلام، ۹۵ کیلومتر و تا شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، ۱۱۹ کیلومتر گزارش شده است.



این گزارش بر اساس داده‌های مقدماتی زمین‌لرزه تنظیم شده است.