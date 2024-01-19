اهدای هدایای رهبر معظم انقلاب به مدال آوران کرمانشاهی در هانگژو

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اهدای هدایای رهبر معظم انقلاب به قهرمانان و مدال آوران استان کرمانشاه در مسابقات آسیایی هانگژو چین ظهر جمعه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در مسجد جامع مرکز استان برگزار شد.

در این آئین که پیش از نماز جمعه و در حضور نمازگزاران کرمانشاهی برگزار شد، طی مراسمی با حضور حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه و مدیرکل ورزش و جوانان استان هدایای ارسالی رهبر معظم انقلاب به پنج مدال آور استان در بازی‌های آسیایی هانگژو چین اهدا شد.

ورزشکاران کرمانشاهی در رقابت‌های آسیایی هانگژو خوش درخشیدند و موفق به کسب پنج مدال رنگارنگ (۲ طلا و سه نقره) شدند.

در بازی‌های آسیایی آرین سلیمی در رشته تکواندو و در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو هم هرمز صیدی در رشته پرتاب نیزه، یاسین خسروی در رشته پرتاب وزنه، شهلا بهروزی راد در رشته پاراکانو قایقرانی و مسعود امامی در رشته والیبال نشسته مدال آوران کرمانشاهی در این رقابت‌ها بودند.

هرمز صیدی مدالش را تقدیم مردم مظلوم فلسطین و غزه کرده است و با توجه به عدم حضور آرین سلیمی در استان، پدر وی هدیه رهبر معظم انقلاب را دریافت کرد و هدیه خانم بهروزی هم توسط خواهرش دریافت شد.