رقابت «چپ دست» در «منار» بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «چپ دست» به نویسندگی و کارگردانی نسرین محمدپور و تهیه کنندگی فریبا عرب (کمپانی Chosen Image) در بخش مسابقه شانزدهمین جشنواره «منار» در صوفیه بلغارستان حضور دارد.

جشنواره «منار» از سال ۲۰۰۹ در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان آغاز به کار کرد و هرساله بهترین آثار سینمایی، مستند و کوتاه را از کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا به نمایش می‌گذارد. این جشنواره به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی منطقه بالکان شناخته می‌شود.

شانزدهمین جشنواره فیلم خاورمیانه و شمال آفریقا صوفیه «منار» از ۲۲ دی ماه تا ۸ بهمن ماه مصادف با ۱۲ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ در بلغارستان برگزار می‌شود.

«چپ دست» که به تازگی در سی و ششمین دوره جشنواره اکسگراند حضور داشته است و در ماه ژانویه در سه جشنواره هندی نمایش پیدا می‌کند، در شانزدهمین دوره جشنواره «منار» به رقابت خواهد پرداخت.

این فیلم کوتاه پیش از این علاوه بر حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی، در جشنواره ورودی اسکار ددسنتر آمریکا حضور داشت و از بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان سئول در بخش رقابت بین المللی، جایزه bnp را از آن خود کرد. مدال افتخار سیزدهمین جوایز آکادمی ایسفا (انجمن فیلم کوتاه ایران)، جایزه ویژه تماشاگران جشنواره Gobeklitepe ترکیه و همچنین جایزه بهترین فیلم جشنواره پوزیتیو یونان از دیگر جوایز این فیلم کوتاه است.

یاسمن نصیری، رهام اسدی، سهیل رضایی، لیلا دلیر، رضا موسی زاده گلستانی، علی جوان، ناصر شجاعی‌فر، رضا لیودانی، رحیم اسدی، شهرزاد خوشخو، مصطفی رضایی، مسعود خانزاده، تکتم محمدی و محمدامین مجدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «چپ دست» عبارت است از مشاور کارگردان: حامد بقائیان، دستیار یک کارگردان: محمدعلی نعمت الهی، دستیاران کارگردان: آزاده بذرافشان و مهسا فراهانی، منشی صحنه: مطهره نصرت پناه، برنامه ریز: کیارنگ کیان، تدوین: عماد خدابخش، مدیر فیلمبرداری: حامد بقائیان، دستیار یک فیلمبردار: یوسف صفایی، استدی کم: شاهین شیرزادی، مدیر و طراح صحنه: رضا محمدپور، طراح لباس: فهیمه تقوی، صدابردار: احمد محمدی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح گریم: سولماز حاجی آقاجانی، جلوه ویژه بصری: مهران جبلی، تصحیح رنگ: فربد جلالی، آهنگساز: سراج الدین روحانی فرد، مدیر تدارکات: داوود حسن زاده، مدیرتولید: رهام رسولی، جانشین تولید: رضا موسی زاده گلستانی و سهراب سلطانی، طراح پوستر و لوگو: متین خیبلی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مهرداد حدادیان، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین الملل: فرست اسکرین (مهدی مهائی).