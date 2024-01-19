مردم غزه این روزها با رفتارشان مبلغ دین اسلام در جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی تیجانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه سلطان‌آباد با بیان اینکه از صبر، استقامت و دینداری مردم یمن و غزه در حیرت و شگفتیم، اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم‌انقلاب مردم غزه با صبر و استقامتشان مبلغ دین‌اسلام در جهان شدند.

امام جمعه خوشاب با اشاره به فرار برخی از فرماندهان تا بن دندان مسلح اسرائیلی از میدان جنگ افزود: در کنار این افراد ترسو مردمانی را در غزه می بینیم‌که با تلاوت قرآن اقدام‌به عمل جراحی برای درمان زخم‌های کودکانشان می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دوران بزن در رو تمام شده و هر حمله تروریستی دشمن را قاطعانه و کوبنده ایران اسلامی جواب خواهد داد، گفت: هیچ کجا در دنیا برای تروریست‌ها امن نخواهد بود.

تیجانی با اشاره به دیدار ائمه جمعه کشور با رهبر معظم انقلاب افزود: در این دیدار معظم له با تاکید بر مردمی بودن ائمه جمعه کشور یکی از نشانه‌های آن را محبت کردن به مردم و دلسوزی نسبت به مردم بیان کردند.

امام جمعه خوشاب اضافه کرد: حفظ کرامت انسان‌ها از دیگر شاخص‌های مردمی بودن است که مسؤولان کشور باید دقت کنند در دیدار با مردم آن را حفظ کنند.