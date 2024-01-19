به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه‌های بومی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه مجهز به موشک بومی، در شرایط رزم واقعی در نخستین ساعات بامداد امروز بر علیه اهداف متخاصم اقدام تاکتیکی انجام داد و با موفقیت اهداف واگذاری توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور را سرنگون کرد.

امیر عباس فرج‌پور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ با بیان اینکه در این رزمایش دفاع از مراکز هسته‌ای و مراکز اقتصادی و تجاری مانند بنادر، پالایشگاه‌ها و مراکز حساس و حیاتی کشور به صورت یک رزم واقعی و دفاع ۳۶۰ درجه و در یک صحنه واقعی جنگ، تمرین می‌شود، گفت: نیروهای جوان و ولایی شرکت‌کننده در این رزمایش، همگی کارکنانی هستند که در صحنه واقعی رزم نیز باید طرح دفاع هوایی از مراکز حساس را اجرا کنند که این موضوع کمک زیادی به ارتفاع تجربه عملیاتی آنها خواهد کرد.

وی با اشاره به همکاری نزدیک و تنگاتنگ رزمندگان جان بر کف و غیور نیروهای مسلح در ارتش و سپاه، تاکید کرد: فرزندان ملت شریف ایران اسلامی در ارتش و سپاه با تاسی به مولا و مقتدای خود حضرت علی (ع) آماده دفاع از ولایت و تمامیت ارضی کشور هستند و دست در دست هم بیدار و هوشیار اجازه فکر تهاجم به این کشور را به دشمنان نخواهند داد.

سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ امنیت و آرامش ایران اسلامی را ثمره خون شهدا دانست و تاکید کرد: جانفشانی، مجاهدت و ایثار شهدای عزیز ما همواره توطئه دشمنان و کینه‌ای که آنان از نظام و ملت ایران دارند را خنثی کرده است.