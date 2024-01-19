المسیره: آمریکا و انگلیس به غرب یمن حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، آمریکا و انگلیس در اقدامی تجاوزکارانه امشب نیز غرب یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، لندن و واشنگتن در حمله امشب ۲ حمله هوایی به منطقه «الجبانه» در شهر الحدیده (غرب یمن) انجام داده اند.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری درباره میزان خسارات وارده و تلفات احتمالی رسانه‌ای نشده است.

همچنین هنوز «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن واکنشی به این خبر نشان نداده و آن را رد یا تأیید نکرده است.

رسانه‌های خبری یمن بامداد دیروز پنجشنبه هم گزارش دادند که چند شهر و مناطق مختلف این کشور مورد حملات تجاوزکارانه آمریکا و انگلیس قرار گرفتند.

برخی منابع خبری نیز بامداد پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلفی از یمن شامل صنعا، تعز، الحدیده، صعده، ذمار، تعز و البیضا خبر دادند.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی حملات جدید ارتش آمریکا به اهدافی در یمن را تأیید کرده بود.