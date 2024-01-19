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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

آمار فوق‌العاده مهدی قایدی در تیم ملی فوتبال ایران

آمار فوق‌العاده مهدی قایدی در تیم ملی فوتبال ایران

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در چند دیدار اخیر، آمار بسیار خوبی را از خود به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از ساعت ۲۱ شامگاه جمعه ۲۹ دی در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه و در دور دوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم رفتند که مهدی قایدی مهاجم جوان ایران توانست در این بازی گل اول را به نام خود به ثبت برساند.

قایدی در دقیقه ۲۴ و با ضربه‌ای فنی و زیبا توانست دروازه هنگ کنگ را باز کند تا دومین گل متوالی خود در این مسابقات را به ثمر برساند. قایدی پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا و در دیدار دوستانه برابر اندونزی هم توانسته بود دو گل برای ایران به ثمر برساند.

به این ترتیب مهاجم تیم ملی و باشگاه الاتحاد کلبا امارات در ۳ بازی اخیر خود برای ایران توانسته ۴ گل وارد دروازه حریفان کند و از این حیث آمار خوبی را از خود به جای بگذارد.

کد مطلب 5998933
بهنام روان پاک

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نظر شما

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    نظرات

    • DE ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      44 6
      پاسخ
      قائدی شاخص بود وبعضی از بازیکنان زورشون میاد به ایشان توپ بدهند وضعف این بود وهمه خاصتن گل بزنند
    • فهیمه IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      44 12
      پاسخ
      عشق است قایدی استقلالی 💙💙💙💙💙
    • بابک IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      26 0
      پاسخ
      این مطلب را باید به جناب قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال گوشزد بفرمایید که تا الان از وجود ایشان بهره کافی را نبرده اند حالا هم که زود تعویضش کردند شما خودتون مقایسه کنید با عملکرد طارمی و محمدی و .....
    • محمد IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      19 2
      پاسخ
      یکی از بدترین بازی های تیم ملی فوتبال ايران توی این چند سال اخیر بازی امشب با هنگ کنگ بود واقعا بازیکنان تیم ملی فوتبال ايران در حد لیگ دسته سه بازی کردن واقعا حالمون بهم خورد افتضاح بودن
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      48 6
      پاسخ
      نیمار آسیا دمت گرم
    • امیرحسین کاشمری IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      32 1
      پاسخ
      انتخاب وبازی دادقائدی از بهترین تصمیم های قلعه نویی بودهنوز جا داره بیشتر بازی کنه چونکه می‌تونه هنوز اثر گذاری بهتر و بیشتر داشته و در بازی های مهمتر حذفی عصای دست مربی وتیم کشور مون باشه... انشالله
    • ماموت IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      46 4
      پاسخ
      حقش بیشتر از اینه.
    • مهتاب کریمی IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      49 5
      پاسخ
      اگر به قائدی بها داده بشه و واقعا دیده بشه میتونه از رونالدو فراتر بره و افتخار سرزمینمون بشه اون هنوز خیلی جونه و میتونه بهترین بشه
      • FR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        16 2
        اره واقعا
    • علیرضا IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      8 5
      پاسخ
      به جز مدافعان فقط دوتا بازیکن تیم تو پست خودشون بازی کردند. اول قایدی و دوم قدوس. مابقی به قدری بد چیدمان شده بودند که نتوانستند تقریبا هیچ عملکردی داشته باشند چه برسه به عملکرد خوب. این دستاورد امیرخان هست . خخخ
    • مسعود IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      27 2
      پاسخ
      جون برادرم مهدی
    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      26 1
      پاسخ
      همیشه پیروز باشی عقاب آسیا
      • AE ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        19 0
        احسنت واقعا با غیرت هستش
    • علی IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      22 3
      پاسخ
      شیر مهدی شیر بوشهر
    • رضا گیلانی IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      14 4
      پاسخ
      بازی با امارات بازیکنان باید تمام عیار بازی کنند هرکی باید با ارامش در حد واندازه خودش بازی کنه ما اقای اسیا هستیم به امید پیروزی وقهرمانی
    • حسین یعقوبی IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      36 2
      پاسخ
      واقعاالماسی هست تو فوتبال ایران اگه قدرخودشوبدونه لیاقتش خیلی بیشترازفوتبال امارات هست
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      33 3
      پاسخ
      بهترین بازیکن میدان قایدی حیف شد تعویض شد
    • حمید رضا IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      6 41
      پاسخ
      قائدی بازیکن متوسط فاقد قدرت بدنی و کیفیت
      • رضا زاهدی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        17 2
        اشتباه داری میزنی مشخصات خودت داری میدی🤣
      • علی شهریاری IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        11 1
        حسود
    • ایراندوست IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      21 1
      پاسخ
      من یه پرسپولیسی هستم واقعا اگر چشمی وقائدی نبودن آبروی تیم ایران رفته بود آقای آماده رامین هرچه شوت زد خارج از چهار چوب وافتضاع بود بقیه هم که هیچ ،من،از بس حرص خوردم فشار خونم بالا رفت ،حال امیر خان که کاملا مشهود بود
    • نادر ایمانپور US ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      21 1
      پاسخ
      من یه پرسپولیسی ام اما دم قائدی گرم خوب بازی کرد وبازیکن با ارزشی است دوست داریم قائدی تو یکطرف کل تیم هم یکطرف
    • هادی Hr IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      3 0
      پاسخ
      سلام بازی ایران=افتضح،یفتضح،افتضاح
    • حمید IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      15 0
      پاسخ
      قائدی جمع بازیهاش برای تیم ملی ۳۱۱ دقیقه بوده و ۶ گل هم زده که آمارش واقا فوق‌العاده ست نمیدونم دلیل اینکه همچین بازیکنی چرا نباید فیکس و۹۰ دقیقه بازی کنه هر کدوم از بازیکنای ما دیشب به جای قائدی اون توپ گیرش میومد مهال بود اونجور حرفه ای گلش کنه ترکیب قائدی آزمون محبی یا قلی زاده بهترین ترکیب
    • فرهاد IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      6 0
      پاسخ
      چرا روز به روز پس رفت میکنیم.داریم به کجا میریم.این چه تیمی هست؟قحطی مربی بود؟فوتبال ما که از اقتصاد ما بدتر شده.
    • جعفر IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      11 1
      پاسخ
      قایدی حرف نداره، خودشه و خودش. هافبک‌ها اصلا بهش پاس نمیدن وگرنه بیشتر ازینا گل میزنه.
    • فرید مرادی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      8 1
      پاسخ
      عربستان هم یه بازیکن رز نقش داره که وقتی اومد تو زمین دفاع عمان رو دریبل کرد و گل عربستان رو زد و بازی رو در اورد اکرم عفیف قطری هم بازیکن رز نقش است و ۳ تا گل زده است چون همه توپ ها به او ختم میشود حالا حساب کنید بیچاره قائدی هیچکس به او پاس نمیدهد مخصوصا کاپیتان جهانبخش و ...
    • محمدرضا IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      9 0
      پاسخ
      سال ها منتظر بازیکنی مثل قائدی بودیم که خوب دریبل می زند ، خوب پاس فنی می دهد و گل فنی می زند..احسنت به تو پسر عالی هستی
    • ناشناس IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      4 0
      پاسخ
      بدترین بازی تیم ملی و بدترین چیدمان قلعه نوعی بازی با هنگ کنگ بود چیدمان غلط باعث بازی افتضاح شد
    • ارسلان IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      4 1
      پاسخ
      اگه این فوق العاده هست ...پس فوق العاده چیه..فقط میشه گف خوبه...هرچند اگه مربی بهش میدون بده وبیشتر قدر خودش رو بدنه ...صددرصد فوق العاده میشه...
    • اسدی US ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      همه بازیکنامون بجز طارمی زورشان میومد به قائدی پاس بدن انگار از آمدنش به تیم ملی اصلا راضی نیستن اگه تعویض نمی شد بازی خوب تموم میشد
    • مصطفی فاضلی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا تیم ملی ایران درحال حاضر بدترین تیم دوران تاریخ ایران رادارد بدون هیچ احساس تعصب نسبت به کشور مردم باورکنیداگریک تیم دسته سومی باهنکونگ دیدارداشت خیلی بهترازاین تیم بازی مبکرد باید درفدراسیون فوتبال را بست وروی کشتی وفوتبال زنان حساب کرد
    • سعیدمنتظری IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با جثه کوچکش ،عالی هست ،چارچوب شناس واقعی،درمقابل تیم های بزرگ هم شاید خوب باشه،

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