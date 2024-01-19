به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از ساعت ۲۱ شامگاه جمعه ۲۹ دی در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه و در دور دوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم رفتند که مهدی قایدی مهاجم جوان ایران توانست در این بازی گل اول را به نام خود به ثبت برساند.

قایدی در دقیقه ۲۴ و با ضربه‌ای فنی و زیبا توانست دروازه هنگ کنگ را باز کند تا دومین گل متوالی خود در این مسابقات را به ثمر برساند. قایدی پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا و در دیدار دوستانه برابر اندونزی هم توانسته بود دو گل برای ایران به ثمر برساند.

به این ترتیب مهاجم تیم ملی و باشگاه الاتحاد کلبا امارات در ۳ بازی اخیر خود برای ایران توانسته ۴ گل وارد دروازه حریفان کند و از این حیث آمار خوبی را از خود به جای بگذارد.