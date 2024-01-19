آمار نیمه اول دیدار ایران و هنگ کنگ/ محمدی بهترین بازیکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۲۱ شامگاه جمعه ۲۹ دی رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با برتری یک بر ایران به پایان رسید.

بازیکنان ایران در نیمه اول ۷۳ و هنگ کنگی ها ۲۷ درصد صاحب توپ و زمین بازی بودند. هر دو تیم ۷ شوت به سمت دروازه‌ها داشتند که دو شوت هر تیم در درون چارچوب دروازه بود.

بازیکنان ایران ۲۰۲ پاس با دقت ۸۰ درصد بین یکدیگر رد و بدل کردند در حالی که بازیکنان هنگ کنگ ۴۰ پاس با دقت ۴۴ درصد از خود به ثبت رساندند. بازیکنان ایران ۳ و بازیکنان هنگ کنگ ۷ بار مرتکب خطا شدند. همچنین این بازی در نیمه اول فقط یک کرنر داشت که آن هم سهم تیم ایران بود.

با اعلام سایت «fotmob»، میلاد محمدی که توانست پاس گل برای مهدی قایدی فراهم سازد با دریافت نمره ۹/‏‬ ۷ از ۱۰ بهترین بازیکن ایران شد و سامان قدوس با دریافت نمره ۱/‏‬ ۶ ضعیف‌ترین عملکرد را در بین سایر بازیکنان ایران داشت.