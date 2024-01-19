به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری عصر امروز جمعه در جمع مردم شادگان به مسئله فلسطین اشاره کرد و افزود: از خداوند مسالت داریم که هرچه سریع‌تر پیروزی ملت فلسطین را رقم بزند و ریشه غده سرطانی منطقه که همان اسرائیل است را به دست قهرمانان محور مقاومت از جا بکند.

وی بیان کرد: محور مقاومت در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و… نتیجه انتشار فرهنگ انقلاب اسلامی و شهادت ملت ایران در بین این ملت‌ها است و هرگاه محور مقاومت بتواند بر رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه پیروز شود، تمام مشکلات منطقه از بین خواهد رفت و ایران اسلامی، در مسیر پیشرفت سریع قرار می‌گیرد چرا که در حال حاضر به برکت رهبری مقام معظم رهبری، تمام زیر ساخت‌های پیشرفت در کشور مهیا شده است.

نماینده مردم خوزستان در ادامه به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: انتخابات نماد جمهوریت نظام است و شرکت حداکثری در آن، باعث ایجاد تغییر مثبت و اصلاح امور می‌شود. تغییرات اصلح نیز همیشه باعث ایجاد پیشرفت و حل مشکلات موجود می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات خبرگان رهبری علاوه بر نماد جمهوریت، با توجه به اینکه تنها جایی که می‌تواند رهبر نظام جمهوری اسلامی را تعین کند، مجلس خبرگان است لذا انتخابات این مجلس، مظهر جمهوریت و اسلامیت نظام است.

آیت‌الله حیدری در ادامه به مشکلات آب استان اشاره و بیان کرد: تمام مناطق و رودخانه‌های خوزستان دچار مشکلات تأمین آب هستند اما شادگان چون در انتهای مصب رودخانه مارون قرار دارد مشکلاتی مضاعف پیدا کرده است. شنیدن شکوه‌های کشاورزان منطقه، بی اختیار اشک از چشمان هر فردی جاری می‌کند.

وی افزود: به عنوان نماینده مردم، در سریع‌ترین فرصت صدای این عزیزان را هم به مسئولان کشوری و هم به مسئولان استانی خواهم رساند.

نماینده مردم خوزستان خطاب به استاندار، مدیرعامل سازمان آب و برق و ربیس سازمان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: می‌دانم که شما حساسیت فراوانی برای تقسیم عادلانه آب بین مردم و ذخیره آب شرب برای تابستان دارید، اما شما هم باید بدانید که مردم شادگان در رنج کم آبی شدید قرار گرفته‌اند و زراعت و نخلستان‌های آنها در حال نابودی است.

وی ادامه داد و گفت: باید به صورت ویژه به مردم شادگان توجه کنید و در شهرستان‌های بالادست نظارت کامل و کافی انجام شود که آب در پایین دست به دست کشاورزان برسد، تا خدای نکرده در این مناطق دچار فاجعه کشاورزی و معیشتی نشویم.