به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین در آئین بهره‌برداری از پل مکانیزه B۹ همزمان با یکی دیگر از پویش‌های امید و افتخار که صبح امروز -شنبه ۳۰ دی ماه ۱۰۴۲- برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌های عمرانی سطح شهر تهران، اظهار کرد: در حال حاضر در ۲۰ منطقه پایتخت فعالیت عمرانی در حال انجام است که ۱۶ مورد پروژه عمرانی و مابقی اماکن، پارکینگ‌ها و ساختمان‌هاست.

وی با بیان اینکه برای اجرای آزادراه شهید شوشتری گشایش خوبی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این نوید را می‌دهیم که پروژه با توان بالا در حال اجراست و در آینده نزدیک ۶۰ درصد از آن آسفالت می‌شود.

حق بین ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۱۸ تقاطع غیر همسطح به بهره برداری برسد و گفت: تا یک ماه و نیم آینده ۱۰ پروژه دیگر عمرانی به بهره برداری خواهد رسید. در مقاوم سازی و بهسازی پل‌ها نیز ۶ پروژه تکمیل شده و دو پروژه در دو ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و مابقی سال آینده تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه رکورد آسفالت در سال‌های اخیر در بیشترین میزان ۸۴۶ هزار تن و میانگین ۵۳۰ هزار تن بوده است، یادآور شد: تا امروز یک میلیون و ۴۹۲ هزار تن آسفالت توزیع شده که با همکاری شورا در اختصاص بودجه این مهم صورت گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: بودجه ما ۱۴۳ درصد در متمم نسبت به بودجه ابتدایی رشد داشته اما پروژه‌ها به اندازه‌ای رشد داشته که پیشنهاد ما رشد ۳۰۰ درصدی بودجه بود. بر اساس آمار، پیش‌بینی می‌کنیم حداقل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در سامانه ثبت شود.

حق‌بین با بیان اینکه پروژه‌ها با همکاری سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: ما با نگاه نوآورانه و رویکرد جدید پروژه‌ها را به بهره‌برداری می‌رسانیم. به طوری که این پروژه به سیستم برف‌زدایی مجهز شده و دیگر آسفالت و جداول آسیب نخواهند دید. پل B۱۰ نیز با روش گرمایش از کف در بزرگراه ارتش اجرایی می‌شود.

وی با اشاره با نگاه ایرانی-اسلامی در طراحی پروژه‌ها، تصریح کرد: در اجرای پل شهید آوینی این طرح پبش بینی شده و تا یک ماه آینده پروژه بسیار زیبایی به منطقه ۲۰ تحویل داده می‌شود.

حق بین اعلام کرد: نزدیک به یکصد پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف به مردم پایتخت تحویل داده می‌شود و سعی می‌کنیم پروژه‌های پیش بینی شده را در اسرع وقت تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه با همکاری پلیس بازدید مفصلی از میدان جی داشتیم، یادآور شد: این طرح مباحث و جزئیات فراوانی دارد که امیدواریم بتوانیم موارد را دنبال کنیم و طرح اجرایی شود.