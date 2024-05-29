به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر چهارشنبه در بازدید از خانه سلیم موذن‌زاده اردبیلی از تأمین اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی برای تکمیل تعمیر و تجهیز این خانه خبر داد و اظهار کرد: با تأمین اعتبار برای تعمیر و تجهیز این خانه تاریخی از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، خانه موذن‌زاده اردبیلی به موزه و مرکز فرهنگی تبدیل می‌شود.

وی افزود: خانه خاندان موذن‌زاده اردبیلی که به ویژه محل زندگی مرحوم رحیم و سلیم موذن‌زاده بوده مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است و به عنوان اثر تاریخی و فرهنگی در تاریخ پنجم تیرماه سال ۱۳۹۸ با شماره ۳۲۵۴۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل خاطرنشان کرد: «سلیم موذن‌زاده اردبیلی» مشهورترین عضو خاندان موذن‌زاده بود که در سال ۱۳۱۵ در محله تازه شهر اردبیل متولد شد و پس از عمری مداحی برای اهل بیت در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

سیدمحمد اعتماد اعجازی، فرماندار اردبیل نیز در این بازدید با بیان اینکه با اتمام فرایند تملک خانه تاریخی «مرحوم استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی» موزه این خاندان پرافتخار در اردبیل ایجاد می‌شود، گفت: این خانه تاریخی و فرهنگی برای شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگ اردبیل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرشنان کرد: خاندان مؤذن زاده نقش اساسی در تاریخ و فرهنگ اردبیل دارند و باید این ظرفیت به همگان معرفی شود.