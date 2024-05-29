استفاده از منابع شرکت عمران برای جبران کسری آورده متقاضیان مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفوری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید امروز (چهارشنبه، نهم خردادماه) در مراسم آغاز عملیات اجرایی و ساخت ۳۷ هزار و ۴۵۵ و تحویل ۲۶ هزار و ۸۰۴ واحد مسکونی نهضت ملی در سطح استان تهران و شهر جدید پرند، گفت: افتتاح این پروژه نماد پیگیری آیت‌الله رئیسی و وزیر راه و شهرسازی است. قطعاً اگر سید شهیدان هم‌اکنون حضور داشتند، نسبت به افتتاح و تحویل واحدها پیش قدم بودند.

وی افزود: از هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی نسبت به تسریع پروژه‌های مسکن تأکیدات ویژه‌ای داشتند و برای افتتاح این واحدها از منابع صندوق ملی مسکن بهره‌مند شدیم و برای جبران کسری آورده متقاضیان از منابع خود شرکت عمران شهرهای جدید با مجوز وزیر راه و شهرسازی استفاده کردیم.

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: البته برای تکمیل این واحدهای مسکونی حتی در حوزه انشعابات، برق و گاز نیز ورود کردیم، در حالی که تکمیل این مسائل برعهده دیگر ارگان‌ها بود.

غفوری تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی نسبت به کیفیت واحدهای مسکونی تأکیدات ویژه‌ای دارد، همچنین گسترش کیفیت سطح زندگی متقاضیان شهرهای جدید دارای اولویت است.