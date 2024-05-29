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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۷

استفاده از منابع شرکت عمران برای جبران کسری آورده متقاضیان مسکن

استفاده از منابع شرکت عمران برای جبران کسری آورده متقاضیان مسکن

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید گفت: برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از منابع شرکت عمران و صندوق ملی مسکن برای جبران کسری آورده متقاضیان استفاده کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفوری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید امروز (چهارشنبه، نهم خردادماه) در مراسم آغاز عملیات اجرایی و ساخت ۳۷ هزار و ۴۵۵ و تحویل ۲۶ هزار و ۸۰۴ واحد مسکونی نهضت ملی در سطح استان تهران و شهر جدید پرند، گفت: افتتاح این پروژه نماد پیگیری آیت‌الله رئیسی و وزیر راه و شهرسازی است. قطعاً اگر سید شهیدان هم‌اکنون حضور داشتند، نسبت به افتتاح و تحویل واحدها پیش قدم بودند.

وی افزود: از هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی نسبت به تسریع پروژه‌های مسکن تأکیدات ویژه‌ای داشتند و برای افتتاح این واحدها از منابع صندوق ملی مسکن بهره‌مند شدیم و برای جبران کسری آورده متقاضیان از منابع خود شرکت عمران شهرهای جدید با مجوز وزیر راه و شهرسازی استفاده کردیم.

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: البته برای تکمیل این واحدهای مسکونی حتی در حوزه انشعابات، برق و گاز نیز ورود کردیم، در حالی که تکمیل این مسائل برعهده دیگر ارگان‌ها بود.

غفوری تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی نسبت به کیفیت واحدهای مسکونی تأکیدات ویژه‌ای دارد، همچنین گسترش کیفیت سطح زندگی متقاضیان شهرهای جدید دارای اولویت است.

کد مطلب 6122314
زهره آقاجانی

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