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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۵

صیقل روح با قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم(ع)

صیقل روح با قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم(ع)

خداوند در قرآن از مقام حضرت ابراهیم(ع) به‌عنوان نشانه های خداوند بر روی زمین یاد کرده و زائران ایرانی تلاش می‌کنند با تلاوت قرآن در پشت این مقام نورانی، روح خود را با کلام‌ وحی صیقل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن کریم حبل متین الهی و نماد مشترک امت اسلام است و در حقیقت جان‌مایه مناسک حج تمتع انس با کلام وحی است و به همین خاطر زائران بیت‌الله الحرام از هر فرصتی برای تلاوت کلام‌الله مجید و انس بیشتر با این کتاب الهی بهره می‌برند.

ختم قرآن در مکه و در جوار حرم امن الهی فضیلتی بسیار بالا دارد، اگر کسی می‌خواهد جایگاه خود را در بهشت ببیند، کافی است در مکه ختم قرآن کند و از امام زین العابدین (ع) نقل شده است که فرمودند «هر کس در مکه ختم قرآن کند، نمیرد تا آنکه رسول خدا (ص) را ببیند و جایگاهش را در بهشت بنگرد».

صیقل روح با قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم(ع)

در همین راستا، زائرانی ایرانی بیت‌الله الحرام نیز تلاش می‌کنند پس از انجام طواف خانه خدا، از اقامه نماز و تلاوت قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم (ع) غافل نشوند، چرا که قرآن، مقام حضرت ابراهیم (ع) را از آیات و نشانه‌های روشن خداوند بر روی زمین شمرده و در آیه ۱۲۵ سوره بقره: «وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی و از مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید» و آیه ۹۷ سوره آل عمران «فِیهِ آیاتٌ بَینَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (در آن (مکه)، نشانه‌هایی روشن است [از جمله‌] مقام ابراهیم است؛ و هر که وارد آن شود در امان است) مسلمانان را دعوت به نماز در این جایگاه می‌کند.

در همین راستا، زائران ایرانی در حالی که نسخه‌ای کلام‌الله مجید در دست دارند، در پشت این مقام نورانی و مبارک روح و روان خود را با کلام وحی صیقل می‌دهند و برخی از آنان آیات قرآن را با استفاده از تلفن‌های همراه خود تلاوت می‌کنند.

صیقل روح با قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم(ع)

همچنین، زائران بیت‌الله الحرام که از قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و نژادهای مختلف هستند، در مسعی (محل سعی صفا و مروه) نیز عاشقانه با خدای خود خلوت کرده و آیات کلام الله مجید را با تفکر و تأمل تلاوت می‌کنند.

نسخه‌های قرآن همراه با ترجمه آن به زبان‌های مختلف در صحن‌های مختلف مسجدالحرام و محل سعی صفا و مروه گذاشته شده و زائران برای دسترسی به نسخه‌های کلام وحی با مشکل مواجه نیستند.

صیقل روح با قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم(ع)

در همین میان، محل سعی میان صفا و مروه مکان مناسبی برای انس با کلام وحی و قرائت کلام‌الله مجید است، فرصتی که زائران از آن استفاده می‌برند.

صیقل روح با قرآن در پشت مقام حضرت ابراهیم(ع)

کد مطلب 6122583

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