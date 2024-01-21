تاثیر آج مناسب بر ایمنی خودرو در معابر برفی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، در خصوص لاستیک مناسب و استاندارد در روزهای برفی توضیح داد.

وی گفت: ما به خوبی می‌توانیم نقش آج مناسب را در روزهای برفی حس نمائیم و تأثیر آن را در کنترل وسیله نقلیه و هنگام ترمزها متوجه شویم. آج لاستیک اگر مناسب باشد در برخی موارد شاید هم نیاز به زنجیر چرخ نباشد. چون آج لاستیک باعث شکستگی لایه نازکی از یخ می‌شود و راننده در خودرو با خیال راحت می‌تواند رانندگی کند.

سرهنگ کشیر افزود: اگر لاستیک یخ شکن وجود داشت می‌توانند از آن برای ترددها در روزهای برفی استفاده نمایند ولی در غیر این صورت می‌بایست از زنجیر چرخ استفاده شود.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بیان داشت: تأثیر مستقیم و مثبت آج لاستیک به خوبی در رانندگی قابل مشاهده است. آج لاستیک آب‌های سطحی را به کناره راه منتقل می‌کند و اصطکاک بیشتری را با سطح راه به وجود می‌آورد که در نتیجه از سر خوردن خودرو جلوگیری می‌کند.

سرهنگ کشیر افزود: رانندگان می‌بایست از لاستیک استاندارد در حین بارش‌ها استفاده نمایند تا از رانندگی ایمنی در رانندگی بهره ببرند. چرا که لاستیک تنها وسیله‌ای ارتباطی بین خودرو و راه می‌باشد یعنی اگر خودرویی لاستیک استاندارد و دارای آج مناسب باشد می‌تواند امنیت و ایمنی آن خودرو را به ارمغان آورد.